EUA: Trump vence primária em New Hampshire e fica perto de ser o candidato dos republicanos

A vitória deixa o ex-presidente muito perto de ser o candidato republicano nas eleições de novembro

A agência de notícias Associated Press declarou Donald Trump como vencedor das primárias do Partido Republicano em New Hampshire, nesta terça-feira, 23. A projeção é baseada na análise dos resultados iniciais da apuração, bem como em uma pesquisa de boca de urna. A principal rival de Trump, a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, ficou em segundo, de acordo com a AP. A vitória deixa o ex-presidente muito perto de ser o candidato republicano nas eleições de novembro.

Os resultados iniciais de mais de 25 distritos de New Hampshire apontaram para uma confortável vitória de Trump. O levantamento inclui duas das três cidades mais populosas do Estado, Manchester e Concord, bem como pequenas comunidades rurais.

A maior parte das urnas fechou às 21h (horário de Brasília), mas algumas continuaram abertas até às 22h. Minutos depois que a votação foi completamente encerrada, a Associated Press projetou a vitória de Trump, a segunda consecutiva do ex-presidente, que tenta voltar à Casa Branca pelo partido Republicano. O resultado é mais um revés para a ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora na ONU, Nikki Haley.

“Haley disse que precisava GANHAR em New Hampshire. NÃO GANHOU”, escreveu com letras garrafais o ex-presidente na sua rede, a Truth Social, logo depois que o resultado foi projetado. Na apuração oficial, com cerca de 83% dos votos contabilizados às 2h desta quarta-feira, Trump aparecia com 55% enquanto Haley tem 44%.

Partido Democrata.

O presidente Joe Biden foi o vencedor das primárias do Partido Democrata em New Hampshire, ainda de acordo com projeções da AP. A votação foi simbólica, já que o atual ocupante da Casa Branca nem constava entre os candidatos. Os eleitores tiveram de escrever o nome de Biden nas cédulas para manifestar a preferência.

Biden superou facilmente o deputado Dean Phillips e a autora de livros de autoajuda Marianne Williamson, que estavam na disputa junto com uma série de nomes pouco conhecidos.

