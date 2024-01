Avião militar russo cai com 65 prisioneiros ucranianos a bordo

“Por volta de 11h em Moscou (5h00 em Brasília), um avião Il-76 caiu na região de Belgorod. A bordo estavam 65 prisioneiros do Exército ucraniano, transferidos para a região de Belgorod para uma troca, seis tripulantes e três acompanhantes”, indicou o ministério.

A região de Belgorod faz fronteira com a Ucrânia. O Ministério da Defesa russo enviou uma comissão ao local da queda da aeronave para estabelecer as causas do acidente.