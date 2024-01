Paraguaios são resgatados em situação análoga à escravidão no Paraná

Eram 15 trabalhadores rurais, sendo quatro adolescentes, trabalhando em condições degradantes e análogas à de escravos em lavoura de mandioca

Ontem (23), a Polícia Federal realizou um trabalho conjunto com o Ministério Público do Trabalho e o BPFROn para prender, em flagrante, dois homens envolvidos com aliciamento e prática de trabalho análogo à escravidão. Os crimes eram cometidos na região de Icaraíma, no Paraná.

A investigação começou a partir de uma denúncia recebida pela equipe de Proteção Especial do Município de Icaraíma-PR, a qual informou a existência de trabalhadores rurais de origem paraguaia em condição análoga à escravidão.

Após levantamento dessas informações, equipes da PF, do MPT e do BPFROn localizaram uma fazenda onde encontraram aproximadamente 15 trabalhadores rurais, de nacionalidade paraguaia, sendo quatro adolescentes, trabalhando em condições degradantes e análogas à de escravos em lavoura de mandioca.

Também foi constatado o fornecimento de moradia precária aos trabalhadores.

Os envolvidos responderão pelo crime de submeter indivíduos a condição análoga à de escravo, sujeitando-os a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, submetendo-os a condições degradantes de trabalho, restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador, além da pena correspondente à violência.