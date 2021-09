Estados Unidos acabam com segundo ninho de vespas assassinas

As vespas chegam até 5 centímetros, elas recebem o nome de ‘assassinas’ pois, quando atacam outras abelhas e vespas, matam toda a população

Mais um ninho de vespas assassinas foi encontrado e exterminado pelo Departamento de Agricultura do Estado de Washington (WSDA – sigla em inglês), nos Estados Unidos. Este é o segundo ninho contido pelo departamento.

As vespas chegam até 5 centímetros, elas recebem o nome de ‘assassinas’ pois, quando atacam abelhas e vespas de outras espécies, matam toda a população. Elas também consomem tudo o que tem nas colmeias, isso faz com que elas prejudiquem a polinização.

Apesar de encontrada na América do Norte, essa espécie é nativa da Ásia.

O primeiro ninho foi exterminado em agosto. Na ocasião, as vespas tentaram atacar os trabalhadores que foram acabar com o foco, porém, a roupa de proteção impediu as picadas.

Um próximo ninho foi localizado e será eliminado nos próximos dias.