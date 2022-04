Dois civis morrem em bombardeio a centro humanitário na Ucrânia

Nesta quarta-feira, dois civis morreram, e cinco ficaram feridos, no bombardeio de um centro de distribuição de ajuda, anunciou o governador

Nesta quarta-feira, 6, dois civis morreram, e cinco ficaram feridos, no bombardeio de um centro de distribuição de ajuda, anunciou o governador da região de Donetsk, Pavlo Kirilenko, por meio de seu canal no Telegram.

As bombas e foguetes caíam em intervalos regulares na cidade industrial de Severodonetsk, leste da Ucrânia.

Um comboio humanitário da ONU com oito caminhões conseguiu chegar à cidade com alimentos e roupas para 17.000 pessoas, além de quatro geradores de energia elétrica para os hospitais.

Com mais de 100.000 habitantes antes da guerra, Severodonetsk é a maior cidade do leste sob controle do exército ucraniano, perto da linha de frente com os territórios separatistas pró-Rússia.

O exército russo afirmou nos últimos dias que deseja concentrar os esforços no leste do país, incluindo a região de Lugansk, onde fica Severodonetsk.