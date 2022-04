Rock in Rio 2022: Anuncia três dias de festival ESGOTADOS

Em pouco menos de 1 hora, os dias 3, 4 e 10 de setembro, que tem Post Malone, Justin Bieber e Coldplay como headliners, respectivamente, têm vendas encerradas

Rock in Rio tem mais um dia esgotado. A organização do festival anuncia agora que as vendas dos ingressos para o dia 3 de setembro, quando Post Malone encerra a noite no Palco Mundo, também esgotaram (em 59 minutos). O primeiro dia a ter as vendas encerradas, em apenas 12 minutos, foi o dia 4 de setembro, que tem Justin Bieber como headliner do Palco Mundo. Em seguida, em 27 minutos, foi a vez do dia 10 de setembro, que tem Coldplay como headliner.

Banda se apresenta no dia 10/09 e anunciou fim das apresentações para 2025

Agora, os fãs que desejarem viver a experiência do Rio in Rio podem escolher entre quatro dias:



2 de setembro: Palco Mundo – IRON MAIDEN; Palco Sunset – Bullet For My Valentine; NDO – Len Faki; Espaço Favela – Gangrena Gasosa

8 de setembro: Palco Mundo – Guns n’ Roses; Palco Sunset – Jessie J; NDO – Adriatique; Espaço Favela – Drenna

9 de setembro: Palco Mundo – Green Day; Palco Sunset – Avril Lavigne; NDO – Neelix; Espaço Favela – MD Chefe &Domlaike

11 de setembro: Palco Mundo – Dua Lipa; Palco Sunset – Ludmilla; NDO – Anna; Espaço Favela – Lexa



A data do reencontro do público com o evento está marcada para o dia 2 de setembro de 2022, quando acontece o primeiro dia de Rock in Rio, e segue pelos dias 3, 4, 8, 9, 10 e 11.