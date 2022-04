GDF convoca audiência Pública para criar região administrativa de Arapoanga

Nesta quarta-feira (5), a convocação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF)

O Governo do Distrito Federal marcou uma audiência Pública referente à consulta sobre a criação da Região Administrativa de Arapoanga. Nesta quarta-feira (5), a convocação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Os laudos técnicos, os estudos e as demais informações relativas a criação da Região Administrativa de Arapoanga ficarão disponíveis para consulta no link.

Serviço:

Assunto: Audiência Pública referente à consulta sobre a criação da Região Administrativa de Arapoanga

Data: 7 de maio de 2022

Horário: 09h00 às 12h00

Local: Escola Classe 01 do Arapoanga – Quadra 18 B, Condomínio Mansões Arapoanga – Planaltina – DF