Bolsas de NY fecham mistas, com balanços de grandes bancos e sinais da indústria

Os mercados acionários de Nova York fecharam mistos, com balanços de grandes bancos no radar e dados da indústria de Nova York

Os mercados acionários de Nova York fecharam nesta terça-feira, 17, mistos, com balanços de grandes bancos no radar e dados da indústria de Nova York em foco. Ainda, dados do Produto Interno Bruto (PIB) da China também estiveram no radar dos negócios na sessão desta terça.

O índice Dow Jones registrou queda de 1,14%, aos 33.910,85 pontos, o S&P 500 caiu 0,20%, aos 3.990,97 pontos e o Nasdaq avançou 0,14%, aos 11.095,11 pontos.

Segundo análise de Edward Moya, da Oanda, as ações dos EUA oscilaram à medida que os comerciantes “digerem os ganhos bancários mistos”, que incluíram o balanço do Goldman Sachs, que teve baixa de mais de 6,44%, após balanço do quarto trimestre de 2022 registrar queda em seu lucro líquido em relação ao mesmo período do ano passado, frustrando expectativas do mercado. Além do Goldman, outros papéis de bancos fecharam em baixa, com JPMorgan em queda de 1,55% e com Bank of American, de 2,02%.

Já as ações do Morgan Stanley, que também liberou balanço do mesmo período, tiveram alta de 5,91%. O banco superou expectativas de lucro e receita. Outro destaque de alta são os papéis da Tesla, que avançaram mais de 7,43% neste pregão.

Moya também ressalta que os mercados foram influenciados pelo relatório “desanimador” do índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York. O dado registrou queda acentuada em janeiro, ante previsão de leve alta pelo mercado.

No radar de investidores, também esteve o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) da China, que no acumulado de 2022 representou uma desaceleração robusta ante 2021. Entretanto, segundo análise da Stifel, embora o ritmo anualizado possa marcar a segunda taxa de crescimento mais lenta em quarenta anos, “os dados de curto prazo sugerem que a economia chinesa pode se recuperar mais rapidamente do que o esperado, à medida que o país continua revertendo seus protocolos e restrições de segurança contra a covid-19”.

Estadão Conteúdo