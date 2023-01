Sorriso Maroto, Xanddy Harmonia, Dilsinho e Raça Negra se apresentam na segunda edição do Samba Prime Brasília

Venda dos ingressos começa nesta quarta-feira (18) com preços promocionais por apenas 72 horas

Brasília será palco, pela segunda vez, do Samba Prime. Nomes consagrados já estão confirmados: Sorriso Maroto, Xanddy Harmonia, Raça Negra, Dilsinho, Ferrugem, Di Propósito, Vitinho e Akatu. O evento acontece no dia 15 de abril no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha.

A venda dos ingressos começa nesta quarta-feira (18), com preços promocionais por 72 horas:

R$ 50 área samba

R$ 80 front stage

R$ 130 camarote prime

As entradas podem ser adquiridas no site Central dos Eventos.

Consolidado como um dos maiores festivais de samba do país, a festa reúne alguns dos principais nomes de sucesso da atualidade do samba e do pagode. Pela segunda vez na capital, o Samba Prime conta com mais de dez edições e já passou por outras grandes cidades, como Belo Horizonte e Juiz de Fora. Na primeira edição em Brasília, em abril de 2022, 50 mil pessoas estiveram no evento.

“O samba, assim como o pagode, são muito apreciados pelo público brasiliense. Trazer atrações desse porte é uma alegria e será, sem dúvidas, um dia especial para todo o público e para os artistas que estarão presentes”, comenta Thiago Jaguaribe, produtor do Samba Prime.

Serviço

Samba Prime Brasília (2ª edição)

Sábado, 15 de abril

A partir das 13h

Ingressos no site Central dos Eventos. Venda iniciada no dia 18 de janeiro

Informações: (61) 99514-5259