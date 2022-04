Youtubers alertam que mendigo pode estar sendo usado para golpes

Diego estaria se aproveitando da recente fama de Givaldo e o orientando a gravar vídeos onde ele supostamente está ganhando dinheiro

Os youtubers e influencers Nando Moura e Ramiro Ferreira denunciaram, nesta quarta-feira (06), que Givaldo Alves de Souza, de 48 anos, pode estar sendo usado pelo também influencer Diego Aguiar para aplicar golpes em seus seguidores.

Segundo Nando e Ramiro, conhecidos por seus vídeos sobre educação e gestão financeira, Diego estaria se aproveitando da recente fama de Givaldo e o orientando a gravar vídeos onde ele supostamente está ganhando dinheiro em um aplicativo de ações de forma fácil.

“Cara, realmente uma loucura. Nunca pensei que meninos tão novos e que não sabem de nada poderiam. Olha o quanto eu ganhei em um programa que me ensinaram hoje a lançar. Realmente essa meninada é fora de série”, diz Givaldo em dos vídeos mostrado por Nando como exemplo.

Além das imagens mostradas pelo influenciador, Diego também publicou diversos outros vídeos e fotos ao lado de Givaldo, com mulheres e bebidas alcoólicas em festas.

Diego é conhecido no youtube e instagram por promover pirâmides financeiras de bitcoin. Nas redes ele acumula mais de um milhão de seguidores e, recentemente, deu um apartamento a Givaldo.

No início do mês passado, Givaldo se envolveu em uma polêmica ao ter relações sexuais com uma mulher em um carro e foi espancado pelo marido da vítima. Atualmente, enquanto o homem faz sucesso nas redes, a mulher está internada em uma clínica psiquiátrica.