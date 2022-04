”Quem compactuar com ele [mendigo] pode parar de me seguir”, decreta Deolane

Doutora usou suas redes sociais para pedir que mulheres se unam contra os famosos “machos escrotos”

Pensa que a história acabou? Nada, Deolane ainda tem muito o que falar, pois está engasgada com tudo que o mendigo disse ironicamente em comparação com a vida dele e dela.

Deolane sobre o mendigo: "Mendigo por opção, né, querido? Tem CNH, categoria D, daria um ótimo motorista, uma dicção perfeita e força nos braços para trabalhar, mas prefere usar para outras coisas (…) Você propagou notícias para se sobressair." pic.twitter.com/ISQvTMIEuf — Haftas Arden – Reserva (@profhaftas) April 6, 2022

A advogada usou suas redes sociais para pedir que quem seguisse o “mendigo do amor” deixasse de segui-la. “Ele não merece aplausos e quem compactuar com ele pode parar de me seguir , eu não quero pessoas assim na minha rede sociais”, disse em vídeo.

Deolane se mostrou muito sensata e chama atenção para as vítimas disso tudo, enquanto o mendigo aproveita a fama. “Atrás de toda essa fama existe uma família destruída”, disse a advogada.

Ela ainda manda recado para as pessoas que compactuam dos mesmos ideais do mendigo e seguem ela nas redes. “Tenho certeza que é para falar mal da minha vida e me julgar, espero que nunca aconteça o que aconteceu na minha vida ou na vida dessa moça com qualquer um de vocês”, concluiu.

Recado dado? Vida que segue.