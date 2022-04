Após noitada com o “mendigo do amor”, Grazi Mourão diz que não se lembra de nada

Influencer usou suas redes sociais para dizer que não sabe de nada que aconteceu no “rolê”. Vídeos explícitos da noitada já circulam pelas redes

Parece que a noitada da influencer Grazi Mourão na companhia de Givaldo Alves, conhecido como “mendigo do amor” foi até o dia seguinte.

Pegando carona no “sucesso” do mendigo, Grazi fez questão de postar nas redes seu encontro com Givaldo, regado a muito champagne e luxo.

Coincidência ou nem tanto, na manhã seguinte, a musa postou em suas redes sócias que não se lembrava de nada do que tinha acontecido na noite anterior. “Eu sou acostumada com festa, desde os 13 anos e eu sempre sei o que eu fiz mas, dessa vez, eu não lembro de nada”, afirma Grazi em um dos vídeos.

Acontece que estão circulando nas redes sociais, vídeos da musa em uma suposta relação sexual pra lá de quente com o mendigo!

Carona na fama

Grazi Mourão está aproveitando ao máximo a superexposição. Além de ver seu número de seguidores, a influencer usou suas redes sociais para anunciar que havia conseguido seu “selo de verificação” no instagram e, de quebra, convidar seus seguidores para conhecerem seu perfil de conteúdo adulto.

Vale tudo pela fama? Vejamos as cenas dos próximos capítulos