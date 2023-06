Lucro de bancos dos EUA sobe no 1º tri; métricas de qualidade de crédito seguem favoráveis

Sem a aquisição dos dois bancos com problemas, o lucro seria praticamente estável ante os últimos três meses do ano passado, diz o documento

A Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) afirma em relatório que o lucro líquido agregado dos bancos comerciais dos Estados Unidos ficou em US$ 79,8 bilhões no primeiro trimestre de 2023, um crescimento de 16,9% ante o trimestre anterior. O órgão aponta que o crescimento não vinculado a juros, como reflexo do tratamento contábil da aquisição de dois bancos que quebraram, superou a receita menor com juros e mais gastos não vinculadas a juros.

Sem a aquisição dos dois bancos com problemas, o lucro seria praticamente estável ante os últimos três meses do ano passado, diz o documento.

Ainda segundo a FDIC, as perdas não realizadas em ativos totalizaram US$ 515,5 bilhões no primeiro trimestre, uma queda de 16,5% ante o trimestre anterior.

A agência também comenta que as métricas de qualidade de crédito “permanecem favoráveis”, embora tenham passado por “modesta deterioração”.

