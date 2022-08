Teles ativam 5G em mais 4 cidades: Rio, Vitória, Florianópolis e Palmas

O sinal já começou a ser ativado em Brasília, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, Porto Alegre e João Pessoa

As operadoras Vivo, TIM e Claro começaram a ativar nesta segunda-feira, 22, o sinal da internet móvel de quinta geração (5G) no Rio de Janeiro e em Vitória, Florianópolis e Palmas. Com esses quatro municípios, o total de cidades com a nova tecnologia chega a 12.

O sinal já começou a ser ativado em Brasília, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, Porto Alegre e João Pessoa.

No Rio, a TIM largou na frente das rivais, espalhando um número de antenas bem maior que seus concorrentes, chegando a 164 bairros. A Vivo alcançou 17, e a Claro, 18 (Veja relação abaixo).

A TIM fez o mesmo em Florianópolis e Vitória, assim como em São Paulo no começo do mês, em linha com a estratégia de tentar conquistar mais rapidamente os clientes nas praças consideradas mais estratégicas. As outras companhias ressaltaram que vão continuar ampliando as suas coberturas.

Todas as três operadoras têm investido na instalação de um número de antenas acima do exigido na fase inicial pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O objetivo é causar uma impressão positiva nos consumidores e estimular a venda de celulares, bem como a migração para planos com franquia maior de dados (e preços maiores também).

No Rio, as teles precisariam operar o 5G com 252 antenas agora, mas os pedidos de licenciamento chegaram a 723 unidades, quase 287% a mais, como mostrou reportagem do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na última semana.

Em Palmas, o mínimo era de 12, contra 21 solicitações já feitas. Em Florianópolis, são 43 pedidos, enquanto 18 era o piso exigido Em Vitória, já foram 29 solicitações, contra o número de 15 antenas mínimas estipulado no edital de leilão do 5G.

Mais rapidez e melhores experiências

Para usar o 5G, basta ter um celular compatível e estar dentro da área de cobertura. Com a nova rede, os clientes terão uma navegação 10 vezes mais rápida que a do 4G, o que tende a proporcionar uma experiência melhor em serviços de música, vídeo, jogos online e downloads.

Espera-se que a nova tecnologia realize download de um arquivo de 1GB em aproximadamente dez segundos, dependendo do volume de tráfego no momento.

Próximas cidades a receber o 5G

O conselho diretor da Anatel estendeu por mais 60 dias de prazo para o 5G começar a operar em outras 15 capitais brasileiras – Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju, Maceió, Teresina, São Luís, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Boa Vista, Manaus e Belém.

A medida foi necessária porque as empresas não conseguiram importar a tempo os filtros que serão instalados em antenas para evitar interferências do sinal de internet e a transmissão de TV por parabólicas.

Essas 15 capitais precisam estar liberadas pela Anatel até 28 de outubro para a ativação da tecnologia. As operadoras, então, terão mais 30 dias, podendo ligar o sinal até 27 de novembro.

Veja a seguir a relação dos bairros cobertos pelo 5G a partir desta segunda-feira no Rio de Janeiro e em Vitória, Florianópolis e Palmas:

Vivo

– Rio de Janeiro: Barra da Tijuca, Botafogo, Centro, Copacabana, Flamengo, Gávea, Glória Humaitá, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Laranjeiras, Leblon, Leme, Recreio dos Bandeirantes, São Conrado e Vidigal;

– Florianópolis: Canto, Centro, Jurerê Internacional;

– Vitória: Enseada do Suá, Goiabeiras, Jardim Camburí, Jardim da Penha, Mata da Praia, Praia do Canto, Santa Helena, Santa Lúcia;

– Palmas: Área Central, Centro, Centro (Taquaralto), Graciosa – orla 14, Plano Diretor Sul, Santa Fé.

Claro

– Rio: Bangu, Botafogo, Barra da Tijuca, Campo Grande, Copacabana, Flamengo, Guaratiba, Inhaúma, Ipanema, Jacarepaguá, Lagoa, Laranjeira, Leblon, Meier, Pavuna, Recreio, São Conrado e Tijuca;

– Florianópolis: Centro e Beira Mar;

– Vitória: Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Lúcia e Ilha do Boi;

– Palmas: Plano Diretor Norte e do Plano Diretor Sul.

TIM

– Rio: chega a 164 bairros, entre eles Paquetá; Copacabana, Leme, Gávea, Barra da Tijuca, Ipanema, Leblon, Jacarepaguá, Camorim, Humaitá, Freguesia (Ilha), Bancários, Galeão, Tauá, Portuguesa, Moneró, Vigário Geral, Cocotá, Jardim América, Jardim Carioca, Pavuna, Cordovil, Irajá, Guadalupe, Maré, Bonsucesso, Madureira, Vila Isabel, Maracanã, Glória, Rio Comprido, Santa Teresa, Estácio, Tijuca, Catumbi, Cidade de Deus, entre outros;

– Florianópolis: Abraão, Agronômica, Cachoeira Do Bom Jesus, Cachoeira Do Bom Jesus Leste, Canasvieiras, Canto Do Lamim, Capivari, Capoeiras, Centro, Coloninha, Coqueiros, Estreito, Ingleses Sul, Jardim Atlântico, Jurerê Leste, Jurerê Oeste, Monte Cristo, Ponta das Canas, Santinho;

– Vitória: Andorinhas, Barro Vermelho, Centro, Consolação, Cruzamento, Da Penha, Do Moscoso, Enseada Do Suá, Fonte Grande, Forte São João, Fradinhos, Gurigica, Horto, Ilha De Santa Maria, Ilha Do Boi, Ilha Do Frade, Ilha Do Príncipe, Itararé, Jardim Da Penha, Joana D’Arc, Jucutuquara, Mário Cypreste, Mata Da Praia, Monte Belo, Nazareth, Parque Moscoso, Piedade, Pontal De Camburí, Praia Do Canto, Praia Do Suá, Romão, Santa Cecília, Santa Clara, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Luíza, Santos Dumont, São Benedito, São Cristovão, Tabuazeiro e Vila Rubim;

Palmas: Arno, Arse, Arso, Jardim Paulista, Setor Irmã Dulce, Setor Morada do Sol e Taquaralto.

