Ministério da Saúde lança Campanha Nacional de Prevenção à Varíola dos Macacos

No final da manhã desta segunda-feira, foi realizado em Brasília o lançamento da Campanha Nacional de Prevenção à Varíola dos Macacos e do Boletim Epidemiológico com diversos representantes da Saúde, dentre eles, o ministro Marcelo Queiroga e a representante da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas/OMS) no Brasil, Socorro Gross.

No mundo, já foram 41.695 casos confirmados em 96 países, e 42 deles relataram aumento no número semanal de casos nos últimos 7 dias. Mas 16 países não relataram novos casos nas últimas três semanas.

Apesar do número de casos, foram apenas 13 óbitos desde então, sendo quatro na Nigéria, dois na República da África Central, dois na Espanha, um em Gana, um no Brasil, um no Equador e um na Índia. Um óbito está sendo investigado no Peru.

No ranking de número de casos, o Brasil está em terceiro, com 3.788 infectados. Entretanto, a incidência é de 16 casos a cada milhão de habitantes, o menor índice da lista. 4.175 casos suspeitos estão em análise, e apenas uma morte foi confirmada aqui.

Estados como Roraima, Amapá, Alagoas e Sergipe ainda não relataram casos.

Tanto no Brasil como no mundo, o perfil dos infectados é semelhante: mais de 93% são homens entre 18 e 44 anos. Grande parte das vítimas da doença relataram a prática de relações sexuais com homens. Dentre os sintomas mais comuns estão febre (71,2%) e erupção cutânea (69,6%), mas dores no corpo e na cabeça também foram relatadas.

O Plano de Conteingência Nacional para a Monkeypox está disponível no site do Ministério da Saúde. Marcelo Queiroga, o ministro da pasta, afirmou que a doença está sob controle. “A situação é diferente da covid-19, que não conhecíamos. A varíola dos macacos existe desde 1976 e não sofre tantas munições”, disse ele.

O fato de não existir tratamento específico não significa que não haja tratamento. O tratamentoé para aliviar os sintomas e a dor Marcelo Queiroga, ministro da Saúde

A Anvisa já avalia o uso de testes rápidos para a detecção do vírus da varíola dos macacos. A recomendação é de procurar uma Unidade Básica de Saúde caso sinta algum dos sintomas.

Socorro Gross fez questão de lembrar ao público que os macacos não têm culpa e não devem ser sacrificados. “Nós podemos controlar a doença com medidas de prevenção e com diagnósticos rápidos”, afirmou.

Vacina

Sobre a vacina, Queiroga disse se tratar de um imunizante antigo, já existente no mercado, e que 50 mil doses foram compradas para uso exclusivo de profissionais da saúde que lidam diretamente com material infectado.