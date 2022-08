‘Tenho certeza que aqui no Brasil o resultado eleitoral será acatado’, diz Lula

“Esse cidadão Bolsonaro pode ficar certo que o resultado das eleições será acatado puramente”, avaliou Lula

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mostrou confiança nesta segunda-feira, 22, de que o resultado das eleições deste ano será acatado, apesar da ofensiva do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, sobre o sistema eleitoral brasileiro. “Tenho certeza que aqui no Brasil o resultado eleitoral será acatado sem nenhum questionamento”, afirmou Lula em entrevista à imprensa internacional.

O ex-presidente da República chamou Bolsonaro de “cópia malfeita” do ex-presidente norte-americano Donald Trump e citou a invasão do Capitólio, mas descartou algo na mesma linha com efetividade no Brasil.

“Esse cidadão Bolsonaro pode ficar certo que o resultado das eleições será acatado puramente”, avaliou Lula. “Resultado é assim, quem perder acata, quem ganhar acata.”

Estadão conteúdo