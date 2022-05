PCDF prende, no Gama, homem acusado de estupro de vulnerável

Nesta sexta-feira, 13, a PCDF, por meio da 35ª DP, prendeu preventivamente um homem acusado de estuprar uma criança

Nesta sexta-feira, 13, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 35ª DP, prendeu preventivamente um homem acusado de estuprar uma criança. O indivíduo, preso no Gama, foi identificado após exame de DNA placentário.

A polícia tomou conhecimento quando a vítima, de apenas 12 anos, estaria grávida e teve a paternidade do filho ignorada. A menor, com 22 semanas de gestação, teria contraído Covid e sofrido um aborto por trombose.

As autoridades foram à maternidade do Hospital Regional de Sobradinho (HRS) e apreenderam fragmentos da placenta em cubos. O material biológico foi armazenado no Instituto Pesquisa de DNA Forense (IPDNA), com autorização judicial, para futuro confronto genético.

Realizado o exame de DNA, em razão do confronto entre os fragmentos da placenta e o sangue do suspeito, os policiais constataram a autoria do crime. “É uma técnica de última geração, que já foi utilizada pela medicina forense brasileira menos de cinco vezes”, asseverou o delegado-chefe, Laércio de Carvalho.

Diante das provas, o acusado confessou o crime. Após as providências legais, o indivíduo foi recolhido ao cárcere da PCDF.