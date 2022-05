Corpo de perito morto por militares da Marinha é achado em rio, diz família

O crime foi confessado por três militares da Marinha e pelo pai de um deles, segundo a Polícia Civil

Marcela Ramos

Um corpo localizado na manhã desta segunda-feira (16) no Rio Guandu, na altura de Japeri, na Baixada Fluminense, é do perito papiloscopista Renato Couto, 41, segundo a família do policial, que acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na região.

O corpo foi localizado preso em uma das margens do rio e preso à vegetação. Foram três dias de buscas pelo policial civil, que foi agredido, baleado e sequestrado na sexta-feira (13). O crime foi confessado por três militares da Marinha e pelo pai de um deles, segundo a Polícia Civil.

O desentendimento começou após Renato identificar que alguns materiais da sua obra teriam sido furtados e vendidos a um ferro-velho, na região da Praça da Bandeira, na zona norte do Rio.

No local, ele discutiu com o dono do espaço, identificado como Lourival Ferreira Lima. O homem teria acordado com o perito que ele voltasse em outro momento para ser ressarcido. No entanto, na sexta-feira, por volta de 15h, ele foi surpreendido pelo filho de Lourival, Bruno Santos Lima, e outros dois companheiros dele – Manoel Vitor Silva e Darios Fideles Mota – os três militares da ativa da Marinha.

Ainda segundo a Polícia Civil, o perito foi agredido com um mata-leão e baleado ao menos duas vezes. Ele foi colocado ainda no veículo da Marinha e levado para o Rio Guandu, onde foi arremessado.

Crime premeditado

Um amigo da vítima, que pediu para não ser identificado, acredita que o crime tenha sido premeditado.

Os quatro foram presos por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Ao UOL, o diretor do Departamento Geral de Polícia da Capital, delegado Antenor Lopes, afirmou que os envolvidos confessaram o crime e foram reconhecidos por testemunhas que presenciaram o fato. Segundo ele, os militares ainda lavaram duas vezes o carro – na tentativa de eliminar os resquícios de sangue.

O que diz a Marinha

Procurada, a Marinha informou através de nota que “os militares envolvidos foram presos em flagrante pela polícia e responderão pelos seus atos perante a Justiça”.

A instituição informou também que está colaborando com os órgãos responsáveis pela investigação e que abriu um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias da ocorrência. O UOL busca a defesa dos acusados. O texto será atualizado em caso de retorno.

Policial deixa duas filhas

Renato Couto, 41, se apresentava nas redes sociais como perito papiloscopista, pós-graduado em Direito Constitucional, Penal e Processual e fundador da “Ticketpet”, uma plataforma digital de pesquisa, reserva e pagamento de diárias e serviços em pet hotéis.

O perito era casado e tinha duas filhas de cinco e oito anos. A última foto postada no Instagram era da família. “E Deus me confiou a missão de amá-las”, escreveu ele.

A prima do policial, Liriel Heimlich, descreveu o policial como uma pessoa trabalhadora e do bem. “O Renato era um cara muito família, uma referência para todos. Muito estudioso. Desde novo lutou pela carreira que tinha. As filhas são muito agarradas a ele. Era uma pessoa brincalhona.

A parente contou ainda que todos estão inconsoláveis com a morte do policial. “Estão todos desolados com o que aconteceu”.