‘Pronto para batalha’, diz Ciro Gomes sobre recuperação após contrair Covid

Ciro anunciou na última segunda-feira (9) que havia sido diagnosticado com a covid-19. Segundo o pedetista, ele teve sintomas leves

O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) informou nesta quarta-feira (16), em suas redes sociais, que está recuperado da covid-19 após ser diagnosticado com a doença na semana passada.

O ex-ministro postou uma foto de um teste cujo resultado deu negativo para a doença. “Depois da parada incômoda, estou outra vez pronto para a batalha! Recuperado da COVID, agradeço a Deus, aos médicos, à minha família e a todos que oraram e mandaram boas vibrações”, escreveu ele.

Ciro anunciou na última segunda-feira (9) que havia sido diagnosticado com a covid-19. Segundo o pedetista, ele teve sintomas leves. Com o diagnóstico, agendas com atividades presenciais do pré-candidato foram suspensas.

Esta é a segunda vez que o pedetista testou positivo para a doença. No dia 13 de outubro do ano passado, ele anunciou o diagnóstico positivo e também teve apenas sintomas leves.

O pré-candidato se vacinou contra a covid-19. Ele recebeu a primeira dose do imunizante em abril do ano passado.