Vestido de noiva de Janja foi presente de estilistas para o casamento com Lula

O vestido que a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, vai usar no casamento com Lula, marcado para a quarta (18), foi um presente das estilistas Helô Rocha e Camila Pedrosa. Helô foi apresentada a Janja pela culinarista e apresentadora Bela Gil, filha de Gilberto Gil. A designer já tinha assinado o vestido de noiva da irmã dela, a cantora Preta Gil, e de artistas como Ísis Valverde.

Na cor off white e coberto de bordados feitos por moradoras de Timbaúba dos Batistas, uma cidade da região de Seridó, no Rio Grande do Norte, o vestido será confeccionado por Edson Honda. Já lembrancinhas do casamento, também bordadas pelas moradoras, foram presente de um grupo de amigas da noiva. Em entrevista ao UOL, Helô Rocha revelou detalhes da roupa.

Ela contou que sua família materna é da região de Seridó, e que, por isso, trabalha com as bordadeiras desde a época da faculdade.

A designer afirma que elas fazem um bordado especial, o de linha, com uma máquina de pedal, numa mistura de técnicas de ponto cheio, richelieu e sombreado.

Disse ainda que os bordados e riscos personalizados criaram uma história dentro do vestido, mas que ela só será revelada no dia do casamento, para não estragar a surpresa.

Como manda a tradição, Lula e Janja vão se vestir em locais separados, e só vão se encontrar na hora da cerimônia. A bênção deve ser dada por dom Angélico Sândalo Bernardino, que conhece Lula desde os anos 1970. ​