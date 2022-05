PCDF deflagra Operação Hidden Drugs em Vicente Pires

Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Operação Hidden Drugs, resultando na prisão em flagrante de dois homens por tráfico

Na tarde dessa segunda-feira, 23, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 38ª DP, deflagrou a Operação Hidden Drugs, resultando na prisão em flagrante de dois homens, de 25 e 39 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

A operação foi deflagrada com o objetivo de cumprir busca e apreensão na a residência e no bar de propriedade do homem de 39 anos, ambos situados na Vila São José, em Vicente Pires.

O investigado foi encontrado no bar, em companhia do homem, de 25 anos e de outros dois suspeitos, de 20 e 26 anos de idade. Na ocasião, o homem, de 39 anos, foi encontrado em poder de R$ 1,3 mil, em espécie, e o suspeito, 26, estava em poder de uma porção de cocaína.

A investigação revelou que o homem de 25 possuía mandado de prisão em aberto pela prática de roubo.

Na casa do investigado, foram encontradas pequenas porções de cocaína, sendo que uma

estava na carteira do homem, de 20 anos de idade.

Todos foram conduzidos para a delegacia e, durante o registro do procedimento policial, os agentes da 38ª DP foram informados, de forma anônima, que as drogas seriam comercializadas pelo suspeito, 39, e estariam guardadas em um apartamento situado na Vila São José.

Os policiais da 38ª foram até o local e constataram que se tratava de um imóvel desabitado.

Em buscas no local, eles encontraram porções de cocaína e comprimidos de ecstasy escondidos no forro do teto do imóvel.

No local, foram encontrados a cédula de identidade do envolvido, 25, e um recibo do pagamento do aluguel do apartamento, o qual estava em nome do mesmo homem.

Diante de tais circunstâncias, o homem de 39 e o de 25 foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Caso sejam condenados pela Justiça, as penas podem alcançar os 25 anos de prisão.

Eles foram liberados após firmarem compromisso de comparecerem em juízo quando intimados.