Neoenergia realiza serviços na rede elétrica de Brasília nos dias 24 a 30 de maio

A partir desta terça-feira, 24, até segunda, as equipes da Neoenergia Brasília irão realizar serviços na rede elétrica em diversas RAs

A partir desta terça-feira, 24, até segunda-feira, 30, as equipes da Neoenergia Brasília irão realizar serviços na rede elétrica do Distrito Federal em diversas regiões administrativas.

Para a segurança dos profissionais e da população, o fornecimento de energia será temporariamente suspenso em alguns endereços, por um determinado período do dia.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que as RA’s permanecerão sem energia elétrica.

Em caso de falta de energia, a concessionária orienta que o cliente registre ocorrência, preferencialmente, nos canais virtuais disponíveis à população. Em caso de urgência, ligue para o 116 e relate o ocorrido.

Confira os detalhes de cada região e os serviços oferecidos pela Neoenergia à população:

TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022

LAGO SUL

Horário: 08h30 às 16h30

Local: SHIS QI 11, Área Especial 02 (Posto Policial)

Serviço: Substituição de rede de Baixa Tensão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2022

PARK WAY

Horário: 08h às 15h

Local: Setor de Mansões Park Way, DF 03, Trecho 01, Lado E (KM 20).

Local: Setor de Mansões Park Way, Trecho 01, Chácara 66.

Serviço: Substituição de transformador.

GAMA

Horário: 08h30 às 14h

Local: Núcleo Rural Ponte Alta, Chácaras 28, 43 e 45.

Local: Núcleo Rural Vargem Da Benção, Chácaras 39, 40, 41-A, 41 e 42.

Serviço: Substituição de cruzeta, conectores e emenda.

RECANTO DAS EMAS

Horário: 08h30 às 14h

Local: Núcleo Rural Engenho das Lages, BR 060, Chácara 20, Lote 38-A, Chácara 21, Casa 44, Lote 20-A, Lote 37, Casa 07, Lote 49, Casa 48, Lote 36, Lote 40, Lote 41-A, Lote 49, Lote 54, Lote 59-A, Rua Roriz, Casas 24, 26, 28, 30, 32, 39, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 57, 59, 60, 61, 63-A, 67, 72, 73, 73-A, 74, Lotes 18, 24, 35, 40, 40-A, 41, 43-A, 47, 49-B, 54, 55, 56, 58, 58-A, 62, 63 (PX), 65, 66, 69, 71, 72-B, 72-A, 75 e79, Rua São José, Lotes 40, 52, 73-B e 77, Rua São Bento, Lotes 03, 28 e 28-B, Rua Dr. Gotardo, Lote 05, casa 03, Lote 15, Casa 09 e Lote 19, Rua Nossa Senhora Aparecida, Lote 04, Rua Oliveira, Casas 14-B, 21, 31, Lotes 05, 08, 10, 11, 14-A, 15, 16, 17, 18, 19, 20-B, 22, 23, 27, 29 e 33, Rua Rosa Lopes, Casa 02 e Lote 13, Rua São Bento, Lote 03, Rua São Judas Tadeu, Casa 10.

Serviço: Substituição de conectores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CEILÂNDIA

Horário: 08h30 às 13h

Local: EQNP 30/34 e 32/36.

Local: QNP 34, Conjunto A, Lote 05.

Serviço: Substituição de cruzeta.

SÃO SEBASTIÃO

Horário: 08h30 às 13h

Local: Morro Azul, Quadra 02, Conjuntos 06 ao 08, 12 e 13.

Local: Morro Azul, Quadra 11, Conjuntos O, P e Q.

Local: Morro da Cruz, Quadra 08.

Serviço: Reaperto de buchas de Baixa Tensão.

Horário: 08h30 às 13h

Local: Quadra 01, Ruas 36, 37, 40-B, 41-A, 44, 55, Quadra 203, Conjunto 07, Chácara 58, Lote 8, Setor Tradicional, Ruas 40-A, 40-B, 41, 44.

Serviço: Substituição de conectores.

Horário: 13h às 17h30

Local: Quadra 104, Conjuntos 01, 02 e 06.

Local: Morro Azul, Quadra 01, Conjuntos 03, 07, H e Quadra 11, Conjuntos C, E, F.

Serviço: Substituição de conectores.

Horário: 13h às 17h30

Local: Rua da Ponte, Lotes 31, 60, 70, 71, 72, 80, 81, 90, 91, 101, 111, 120, 130, 131, 140, 150, 151, 160, 161, 170, 171, 180, 181, 185, 190, 191, 201, 210, 211, 231, 241, 251, Rua Gameleira, Chácara 03, Quadra 01, Conjuntos 0, 02, 03, 07, Rua 74, Lote 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 61, 70, 71, 80, 90, 100, 101, 110, 111 e 120, Rua 73-A, Lote 41, Rua 73, Lotes 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41 e 90, Rua 72, Lotes 30, 31, 40, 41, 51, 61 e 71, Rua 71, Lote 91, 141, Rua 48, Lote 51.

Serviço: Substituição de conectores e reaperto de buchas de Baixa Tensão.

PLANALTINA

Horário: 08h30 às 13h

Local: Avenida Contorno, Número 180, Chácara 05 e Quadra 04-A.

Local: Vila Vicentina, Quadras 01 à 04 e, 10, 11, 12, 13 e 14.

Serviço: Substituição de conectores em poste e no transformador.

SAMAMBAIA

Horário: 08h30 às 16h

Local: ADE Samambia, Conjuntos 01 ao 04.

Local: QN 202, Conjunto 01.

Local: QR 514, Conjuntos 16 ao 18.

Local: QR 516, Conjuntos 16 ao 18.

Local: QS 516, Conjuntos 01, 13-A e 13-B.

Serviço: Recondutoramento da rede de Baixa Tensão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

QUINTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2022

SOBRADINHO

Horário: 07h às 17h

Local: Núcleo Rural Sobradinho, Chácara 45-A.

Serviço: Obra na linha de 138 Kv.

SÃO SEBASTIÃO

Horário: 08h30 às 13h

Local: Morro Azul, Boco A, Box 616, Blocos B e C, Box 101 e 204.

Serviço: Troca de conexões.

Horário: 08h30 às 13h

Local: Morro Azul, Quadra 11, Conjunto O, Lote 5-A, Quadra 02, Conjunto 07, Lote 05, Quadra 305, Conjunto 15, Lote 01, Quadra 11, Conjunto P, Lote 01-B.

Serviço: Troca dos conectores.

Horário: 13h às 17h30

Local: Setor Tradicional, Avenida Comercial, Lotes 865, 871, Rua 20, Casa 20, Lotes 21, 30, 31, 40, 41, 51, 60, 61, 70, 80, 90, 91, 100, 101 e 111, Rua 21, Lotes 21, 31, 40, 41, 41-A, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 71-A, 71-B, 80, 81, 90, 91, 101, 111, 120, 121, 130, 131, 141, 150, 151, 160, 161 e 180, Rua 22, Lotes 11, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 61, 70, 71, 80, 81, 90, 100, 101, 110, 111, 120, 131, 140, 141, 151, 160, 161, 170 e 171, Rua 25, Lote 61.

Serviço: Troca dos conectores.

Horário: 13h às 17h30

Local: São José, Quadra 34, Lote 28 e Quadras 37 à 40.

Serviço: Troca dos conectores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PLANALTINA

Horário: 08h30 às 13h

Local: Avenida Goiás, Quadra 50, Lotes 09-A, 10, 10-A e 11-A.

Local: Avenida Independência, Quadra 34, 50, 51, Lote 01.

Local: Avenida São Paulo, Rua Benjamin Constant, Quadras 25, 32, 34 e 50.

Local: Avenida Gomes Rabelo, Quadras 25, 32 e 35.

Local: Rua Eugênio Jardim, Quadra 31, 32, 33 e 35.

Local: Rua Formosa, Quadras 25 e 32.

Local: Setor Tradicional, Quadra 32, Lote 09.

Serviço: Troca dos conectores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RECANTO DAS EMAS

Horário: 08h30 às 11h

Local: Avenida Recanto, Quadra 310, Lote 02, Conjuntos 01, 01-A, 02 ao 07, 07-A, 08, 08-A, 09-A, 09-C,Lotes 01 e 05.

Local: Q 508, Conjunto 06, Lotes 17 e 18.

Local: Q 510, Conjunto 14, Lote 25, e Conjunto 17, Lote 18.

Serviço: Troca dos condutores de Baixa Tensão do transformador.

SEXTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2022

SÃO SEBASTIÃO

Horário: 08h30 às 13h

Local: Vila Nova, Avenida Central, Lotes 581, 621, 851, 881, 881-A, 941, 951, 961 e 971.

Serviço: Substituição de conectores.

Horário: 08h30 às 13h

Local: São José, Avenida Central, Lotes 560, 590, 600 e 620, Avenida São Sebastião, Quadra 09, Quiosque 33

Vila Nova, Quadras 20 a 25, Avenida Central Lotes 581 e 621, Avenida Comercial Lote 591.

Serviço: Resolução de ponto quente.

Horário: 13h00 às 17h30

Local: Avenida Central, Lotes 711, 731, 751, 761, 771, 781, 941, 971 e 981.

Local: Rua Terminal S/N, Rua 45, Lotes 31 e 50, Rua 49, Lotes 30, 31, 40, 41, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 80, 81, 90, 91, 100, 101, 110, 111, 120, 121, 130, 131, 140, 141, 150, 151, 160, 161, 170, 171, 180, 181, 190, 191, 200, 201, 210, 220, 221, 230, 231, 240, 241, 250, 251, 260, 261, 270, 271, 280, 281, 290, 291, 300, 301, 310, 311, 320 e 331, Rua 50, Lotes 21, 30, 31, 40, 41, 50, 60, 61, 70, 71, 80, 81, 90, 91-B, 100, 101, 111, 120, 121, 130, 131, 140, 141, 150, 151, 160, 161, 170, 171, 181, 190, 191, 200, 201, 210, 211, 220, 221, 230, 231, 240, 241, 250, 251, 260, 261, 270, 271, 280, 281, 290, 291, 300, 301, Rua 51, Lotes 31, 41, 51, 61, 71, 81, 90, 91, 100, 101, 111, 120, 121, 130, 140, 141, 150, 151, 160, 161, 170, 171, 180, 181, 190, 191, 200, 210, 211, 220, 221, 230, 231, 240, 241, 250, 251, 260, 261, 270, 271, 280 e 281.

Serviço: Recondutoramento para rede compacta.

Horário: 13h às 17h30

Local: Agrovila II, Chácara Esperança

Local: São José, Lotes 151, Rua 31, Lote 31, Chácara Santarém, Avenida Central, Lotes 560 e 620, Rua 02, Lotes 200 e 210, Rua 07, Lotes 11, 20-A, 20-B, 21, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 80, 81, 90, 91, 100, 110, 111, 120, 130, 160, 170, 180, 201 e 211, Rua 09, Lotes 10, 11, 20, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 80, 81, 90 e 111, Quadra 07, Área Especial, Quadra 10, Lote 20, Quadra 12, Lote 44, Quadra 20, Lote 01, Quadra 24, Lotes 02, 04, 08, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24 e 26, Quadra 25, Lotes 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 25, 26, 29, 30, 31-A e 32, Quadra 26, Lotes 01, 02, 05/07, 07 e 09, Quadra 27, Lotes 01 ao 03, Quadra 28, Lotes 03, 04, 04-A, 06, 08, 10, 12 e 14, Quadra 29, Lotes 01 ao 15, 15-A, 17, 19, 21, 23, 38, 42-A, Quadra 29/30, Lote 481, Quadra 33, Lote 29, Quadra 35, Lotes 18, 24 e 29.

Serviço: Recondutoramento da rede de Média Tensão.

PLANALTINA

Horário: 08h30 às 13h

Local: Avenida Bahia, Quadra 78, Lote 11, Quadra 84, Lotes 21 à 23, Quadra 85, Lote 10, Quadra 85, Lote 10-A, Quadra 85, Lote 11, Quadra 85, Lote 12, Quadra 87, Lote 05-A, Quadra 87, Lote 06, Quadra 87, Lote 07, Quadra 87, Lote 08, Quadra 87, Lote 09-A, Quadra 87, Lote 10, Quadra 88, Lote 01, Quadra 88, Lote 02-A, Quadra 88, Lote 13 e Quadra 99, Lote 03, Avenida Gomes Rabelo, Quadra 76, Lote 17, Quadra 84, Lote 19-A, Quadra 84, Lote 19-B, Quadra 84, Lote 20, Quadra 85, Lote 07, Quadra 85, Lote 08, Quadra 85, Lote 09, Quadra 89, Lote 02, Quadra 89, Lote 03, Quadra 89, Lote 04, Quadra 89, Lote 05, Quadra 89, Lote 07 e Quadra 89, Lote 08, Avenida Independência, Quadra 121, Lote 01, Avenida Marechal Deodoro, Quadra 83, Lote 83, Quadra 84, Lote 07-A, Quadra 84, Lote 08, Quadra 84, Lote 09-B, Quadra 84, Lote 10, Quadra 84, Lote 11, Quadra 84, Lote 12-A, Quadra 89, Lote 18, Quadra 89, Lote 19, Quadra 89, Lote 20 e Quadra 89, Lote 20-A, Avenida São Paulo, Quadra 85, Lote 01, Rua Paraná, Quadra 84, Lote 12-B, Quadra 84, Lote 13, Quadra 84, Lote 14, Quadra 84, Lote 15, Quadra 84, Lote 16, Quadra 84, Lote 17, Quadra 84, Lote 18, Quadra 87, Lote 04, Quadra 87, Lote 05, Quadra 89, Lote 20-B, Quadra 89, Lote 21-A, Quadra 89, Lote 22, Quadra 89, Lote 24, Rua Pernambuco, Quadra 76, Lote 17, Quadra 84, Lote 01, Quadra 84, Lote 02, Quadra 84, Lote 03, Quadra 84, Lote 04, Quadra 84, Lote 05, Quadra 84, Lote 06, Quadra 84, Lote 07 e Quadra 85, Lote 05.

Serviço: Substituição de conectores e reaperto de buchas na Baixa Tensão.

Horário: 13h às 17h30

Local: Avenida Goiás, Quadra 55, Lote 01, 02 e 06, Avenida Marechal Deodoro, Quadra 54, Lote 09, Quadra 56, Lote 02, 04, Rua 13 de Maio, Quadra 54, Lote 10, Quadra 55, Lote 15, Quadra 55, Lote 16, Quadra 55, Lote 14-B, Quadra 55, Lote 14-C, Quadra 60, Lote 01, Quadra 60, Lote 17, Quadra 60, Lote 18, Quadra 60, Lote 19, Rua 15 de Novembro, Quadra 55, Lote 19, 21, 21-A, 22, Quadra 56, Lote 05, Quadra 60, Lote 16, Rua Hugo Lobo, Quadra 55, Lote 07, Quadra 54, Lotes 15, 16, 17, 17-A, 12-A, 18, 17, 11, 13, 24-B, 24-C e 24-D.

Serviço: Remanejamento de transformador e encabeçamento da rede de Alta Tensão.

SÁBADO, 28 DE MAIO DE 2022

Não haverá desligamento programado neste dia

DOMINGO, 29 DE MAIO DE 2022

PLANO PILOTO

Horário: 07h30 às 13h

Local: HCGN 709, Blocos A ao F, e S.

Local: SCLRN 709, Bloco E.

Local: QS 05, Rua 300, Lotes 26 e 32.

Serviço: Seccionamento de circuitos e correção de defeitos nas caixas.

Horário: 08h30 às 12h

Local: CLN 315, Bloco B, Loja 02.

Local: Setor Comercial Sul, Quadra 03, Hospital Sarah Kubitschek, Shopping Pátio Brasil

Local: Setor Comercial Sul, Quadra 06, Edifício Arnaldo Dumont Vilares, Edifício Citybank, Edifício José Severo, Edifício Sofia, Edifício Sônia, Edifício Venâncio III, Edifício Guanabara, Edifício Jesse Freire.

Serviço: Correção de ponto quente.

Horário: 13h30 às 17h00

Local: Ministério dos Transportes, Anexo, Bloco R.

Serviço: Correção de ponto quente.

Horário: 13h30 às 18h

Local: HCGN 709, Bloco G, Casas 07, 27 e Lote 17.

Local: HCGN 710, Bloco A ao E.

Serviço: Substituição de conexões defeituosas.

CRUZEIRO

Horário: 08h30 às 12h

Local: Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 02, Lote 420/440, Edifício City Office.

Serviço: Correção de ponto quente.

SUDOESTE

Horário: 08h30 às 12h

Local: SQSW 104, Avenida Jaqueiras.

Serviço: Correção de ponto quente.

ÁGUAS CLARAS

Horário: 08h30 às 12h00

Local: Rua 03, Lote 02.

Local: Avenida das Araucárias, Lotes 115 e 1295.

Local: Colônia Agrícola Vereda Cruz, Chácara 40, Lote 15.

Local: Rua Manacá, Lotes 01 ao 03, LT 03/04, Quadra 101, Lote 07.

Serviço: Substituição de chave fusível e cruzeta.

SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2022

SÃO SEBASTIÃO

Horário: 08h30 às 13h00

Local: Bela Vista, Ruas 06, 07 e 08

Serviço: Substituição de conectores com ponto quente.

Horário: 08h30 às 16h

Local: Setor Tradicional, Rua do CAIC, Lote 201.

Local: QS 05, Rua 300, Lotes 26 e 32.

Serviço: Troca de poste.

Horário: 13h às 17h30

Local: Bairro Bonsucesso, Conjunto 07, Lote 21

Serviço: Substituição de conectores com ponto quente.

PLANALTINA

Horário: 08h30 às 13h

Local: Área Especial Norte, Número 06, Lote 03, Avenida Gomes Rabelo, Quadra 05, Lotes 08 ao 11 e Quadra 08, Lotes 09 ao 11, Avenida Marechal Deodoro, Quadra 04, Lote 06, Quadra 09, Lotes 13 e 14, Quadra 16, Lotes 04, 25, Quadra 21, Lote 05-A, Quadra 24, Lotes 12, 12-A, Quadra 24, Lote 14, Quadra 25, Lote 23 e Quadra 176, Lotes 09 ao 11, Avenida Salvador Coelho, Quadra 183, Lotes 02, 03, 04, 13, 14 e 15, Quadra 184, Lotes 01, 03, 6-B, 6-C e 12.

Local: DF 130, Chácara 18-A, Casa 181-A (KM 01).

Local: Rua Alexandre Salgado, Quadra 14, Lote 14.

Local: Rua Sergipe, Quadra 183, Lote 01.

Serviço: Substituição de emenda com ponto quente.