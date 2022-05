Secretaria de Trabalho abre vagas para mulheres em São Sebastião

Secretaria de Estado de Trabalho do DF publicou edital com novas vagas destinadas a cursos profissionalizantes para mulheres

Nesta terça-feira, 24, a Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal publicou edital com novas vagas destinadas a cursos profissionalizantes para mulheres, do Projeto “JORNADA DA MULHER TRABALHADORA – SÃO SEBASTIÃO”.

O processo seletivo conta com 240 vagas destinadas aos cursos de maquiagem profissional, secretariado administrativo, design de sobrancelhas, alongamento de unhas, cabeleireira profissional e informática básica. Cada curso tem 35 vagas disponíveis.

Os cursos possuem carga horária de 80 horas/aulas e todas as aulas eram ministradas de forma presencial, no estacionamento do CAIC UNESCO – São Sebastião/DF.

Para poder participar é necessário preencher os seguintes requisitos:

ser mulher maior de 16 anos;

possuir, no mínimo, Ensino Fundamental como nível de instrução;

moradoras da RA São Sebastião;

As inscrições serão abertas de forma eletrônica no portal da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal – Setrab/DF (www.trabalho.df.gov.br), a partir desta terça-feira, 24, até sexta-feira, 27, por meio do preenchimento de formulário eletrônico ou presencialmente na na Administração

Regional de São Sebastião, situada no endereço: Qd. 101 – conjunto 08 – São Sebastião/DF.

As informações registradas são de caráter auto declaratórias e de responsabilidade do

declarante. Portanto, se o candidato preencher algum dos campos do formulário eletrônico

com informações inverídicas, estará automaticamente eliminado do processo seletivo.

As candidatas convocadas deverão comparecer à Administração Regional de São Sebastião, no período de 24/05/2022 a 30/05/2022, e apresentar os documentos comprobatórios originais, para matrícula e análise e comprovação dos requisitos de participação, que são:

