Ibaneis participa de cerimônia da Semana do Microempreendedor Individual em Ceilândia

Evento gratuito promove a regularização e capacitação dos Microempreendedores Individuais na Praça do Trabalhador

Juliana Dantas e Elisa Costa

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou da cerimônia de abertura da 13ª edição da Semana do Microempreendedor Individual (MEI). O evento será realizado de 24 a 26 de maio, na Praça do Trabalhador, ao lado da Administração Regional de Ceilândia (DF).

Ibaneis enfatizou a importância da cidade como um pólo do empreendedorismo no DF. Além disso, ressaltou a parceria do Governo do Distrito Federal (GDF) com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Administração Regional, para apoiar a regularização dos microempreendedores individuais.

“Aqui nós temos talvez um dos maiores comércios do DF. Esse apoio do Sebrae é muito importante, para colocar os serviços à disposição dos cidadãos que estão dispostos a se regularizar”, disse o governador.

A iniciativa, que tornou-se tradição no calendário do Sebrae, promove o conhecimento sobre essa figura jurídica que se tornou a maior porta de entrada para o empreendedorismo no Brasil.

Participaram do evento o secretário de Governo do Distrito Federal, José Humberto, o administrador regional de Ceilândia, Claudio Ferreira, e a diretora técnica do Sebrae, Rose Rainha.

13ª edição da Semana do Microempreendedor Individual. Foto: Elisa Costa / Grupo JBr.

Para Claudio Ferreira, a administração vem cumprindo seu papel para contribuir para o setor. “Damos a oportunidade de apoio aos empreendimentos da cidade, com informações e acesso ao crédito, entre outros benefícios”, comentou.

“Para os MEI, é um mês especial. Estamos em todas as salas do empreendedor em todo o DF”, afirmou a diretora Rose Rainha.

Durante o evento gratuito, o Sebrae irá estimular a abertura de pequenos empreendimentos, além de ofertar capacitações em temas de gestão, palestras, atendimentos e oficinas técnicas voltadas para segmentos específicos do setor produtivo brasiliense.