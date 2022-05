GDF está licitando 11 quiosques no Paranoá Parque

Edital está aberto para a seleção de interessados em utilizar comercialmente os quiosques

O Governo do Distrito Federal abriu licitação para a seleção de pessoas físicas para a exploração 11 quiosques no Paranoá Parque. Os quiosques estão localizados na Região Administrativa do Paranoá (RA-VII).

A licitação é na modalidade concorrência pública, do tipo ‘maior lance ou oferta’ para a seleção.

O edital está disponível no site da Secretaria de Estado de Governo

(https://segov.df.gov.br/licitacao-de-quiosques-paranoa-parque/).

Os interessados podem também obter o edital e outras informações com a Comissão Permanente de Licitação, localizada no Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte – SEPN, Quadra 511, Bloco A – Térreo, Asa Norte, Brasília-DF, CEP:70750-541. O horário de visita deve ser agendado previamente pelo e-mail [email protected] .