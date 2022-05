Novacap retoma licitação para restauração da Sala Martins Pena

Licitação prevê a reforma da Sala Martins Pena, no Teatro Nacional Claudio Santoro em Brasília

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) está com edital aberto para retomar a reforma da Sala Martins Pena, no Teatro Nacional Claudio Santoro em Brasília (DF).

O valor estimado da contratação é de R$ 54.029.412,22. A licitação será realizada no dia 11 de julho de 2022, às 9h. O certame acontecerá na Sala de Licitações do Decomp/DA, sito no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco “A”, 1º andar – Sede da Companhia em Brasília.

O edital e seus anexos estão disponíveis no site da Novacap. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (061) 3403-2321 ou (061) 3403-2322 e e-mail [email protected]