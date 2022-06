PCDF deflagra Operação Data Leak

Nessa quinta, a PCDF realizou a Operação Data Leak, com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em fabricar documentos falsos

Nessa quinta-feira, 30, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou, por intermédio da Corf, a Operação Data Leak, com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em fabricar documentos falsos de colaboradores de uma escola particular de Brasília e com eles abrir contas bancárias, solicitar

empréstimos e realizar movimentações financeiras.

As investigações tiveram início em março de 2021, quando a escola comunicou à PCDF que sete de seus colaboradores tiveram documentos pessoais — contracheques e cartas de apresentação — utilizados indevidamente em instituições financeiras.

De acordo com a Especializada, um ex-empregado da escola é suspeito de ser o mentor da prática delituosa. Foram realizadas buscas nos endereços dos envolvidos em Samambaia, Guará e São Sebastião.

Dois dos acusados já são investigados por uso de documento falso e estelionato e estão em liberdade provisória.

“O prejuízo para as pessoas que tiveram os dados clonados e bancos está calculado em mais de R$ 70 mil. Os investigados responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa, com penas previstas de um a cinco anos de reclusão”, destaca o delegado Wisllei Salomão, coordenador da Corf/PCDF.