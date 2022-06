Ibaneis inaugura complexo de atendimento bancário

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), marcou presença no evento junto do presidente do banco, Paulo Henrique Costa

O complexo de atendimento bancário do Banco de Brasília (BRB), intitulado Plataforma Corporate, foi inaugurado, na noite desta quarta-feira (29), na sede da instituição, no Centro Empresarial (CNC), no Setor de Autarquias Norte. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), marcou presença no evento junto do presidente do banco, Paulo Henrique Costa.

O conjunto é composto por uma nova unidade da Agência Corporate, anteriormente localizada no Edifício Brasília Trade Center, no Setor Comercial Sul, e espaços próprios para as plataformas imobiliária, de atacado, de agronegócio e de governo do BRB. Todas no mesmo andar do prédio.

“Fico muito feliz de estar aqui neste prédio, de ver as instalações, de saber como os clientes do BRB serão recebidos aqui para fazer os seus negócios”, afirmou o governador. “Aqui temos setores importantes que serão atendidos, como a questão do setor imobiliário e o agronegócio”, destacou.

Ibaneis Rocha ressaltou o crescimento do banco nos últimos três anos. “Se você analisar, há quatro anos o que se falava era exatamente de um banco prestes a ser vendido. Hoje o que se vê é o orgulho de ver o banco crescendo e subindo cada vez mais, aparecendo nos rankings nacionais pela produtividade, pelo lucro que vem dando. Isso é revertido em favor da sociedade do DF”, completou.

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, classificou a entrega como “um símbolo” para a nova fase do banco. “O processo de reconstrução do BRB começa a dar resultados. Nestes três anos, já são um R$ 1,6 bilhão em resultado produzido. É o equivalente a todos os resultados de 2010 a 2018”, destacou.

Costa fez questão de lembrar a atuação do BRB nos programas sociais do Governo do Distrito Federal. “Neste período, mais de 500 mil famílias foram beneficiadas com mais de R$ 610 milhões”, disse. “Os programas que foram criados pelo DF permitiu que a gente tenha um menu em que a gente vai de estado em estado negociando”, completou e citou Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia e Mato Grosso.

Nova unidade da Agência Corporate conta com espaços próprios para as plataformas imobiliária, de atacado, de agronegócio e de governo do BRB

A plataforma de agronegócio contribui de forma expressiva para os resultados da carteira de crédito rural do BRB, cujo saldo atingiu a marca de R$ 564 milhões ao fim do primeiro trimestre do ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília