Ibaneis autoriza o início de mais 25 obras

A autorização de mais 25 obras foi aprovada pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). O mandatário fez o anúncio, na noite desta quarta-feira (29). O evento de assinatura está previsto para a sexta-feira (1º). As ordens de serviço correspondem a um investimento de R$ 400 milhões.

As novas obras vão beneficiar a população de todo o DF e os empresários de Brasília do ramo da construção civil. O anúncio ocorreu durante o jantar com a Associação Brasiliense de Construtores (Asbraco), no Lago Sul.

“Temos que cuidar da prata da casa, dos nossos empresários. Então não adianta você ter obras que sejam monumentais , em que só as grandes empresas ganham. Temos que ter obras em todos os locais”, afirmou o governador. Ibaneis ressaltou que os empresários do setor têm recebido o pagamento em dia pelas obras do GDF que realizam.

O governador ainda lembrou que o anúncio se junta a outras ações da semana. “Assinamos entre ontem e hoje R$ 1,1 bilhão em obras. Sendo R$ 710 milhões em obras pequenas e R$ 360 milhões da obra do Metrô, em que as empresas pequenas vão trabalhar em conjunto com as grandes”, comentou.

Em consonância com a fala do presidente da Asbraco, Ibaneis Rocha falou que buscou preparar a equipe de secretários para atender as demandas da categoria. “Consegui colocar na cabeça dos meus secretários que temos que atender o empresariado da melhor maneira possível. Porque quem gera emprego é o empresariado”, explicou.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília