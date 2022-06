Emprego no DF: existem 194 oportunidades

Estão sendo ofertadas 120 vagas para operador de caixa, com ensino médio completo e salário de R$ 1.355, mais benefícios

Quem está à procura de oportunidade de emprego poderá se candidatar às vagas disponíveis nas agências do trabalhador nesta quinta-feira (30). Ao todo, são 194 vagas para funções distintas com salários que variam de R$ R$ 1.212 a R$ 3 mil. Boas chances para quem domina o ramo de vendas. Estão sendo ofertadas 120 vagas para operador de caixa, com ensino médio completo e salário de R$ 1.355, mais benefícios. E, para promotor de vendas, existem dez vagas com salário de R$ 1.500, mais benefícios.

E se você é da área da gastronomia, também há boas oportunidades. São seis vagas para cozinheiro geral, com salário de R$ 1.212,00, uma vaga para churrasqueiro, pagando R$ 1.400, quatro oportunidades para auxiliar de cozinha, com proventos de R$ 1.275, e cinco oportunidades para garçom, com salário de R$ 2.000, mais benefícios. Para açougueiro, há cinco vagas, com salário de R$ 1.700, mais benefícios.

Além dessas profissões, existem oportunidades para diversas outras áreas de atuação, como para auxiliar administrativo, motorista de furgão ou veículo similar, tosador de animais doméstico e social media.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.