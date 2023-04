Homem é executado após sair para cobrar dívida

A vítima foi executada com diversos disparos na cabeça e no tórax

A Polícia Civil apura a morte de um homem de 36 anos que foi encontrado morto na noite dessa segunda-feira (3), na região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a esposa da vítima, o marido saiu de manhã para cobrar uma dívida e não voltou mais. Ela não soube repassar informações sobre o homicídio.

A Polícia Militar foi acionada na rua Outono depois de uma testemunha ver um veículo da marca Peugeot fugir em alta velocidade e, logo depois, avistar o corpo. Quando a equipe chegou ao endereço, a vítima já estava sem vida.

A perícia recolheu munição de calibre 380 na cena do crime, mas não foi divulgada a quantidade de disparos. Momentos depois, o veículo usado na fuga foi encontrado incendiado, próximo ao local do crime. Militares acharam o dono do carro pela placa, mas ele alegou que o veículo dele estava na garagem e a polícia confirmou que o automóvel usado na fuga era clonado.