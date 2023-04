Taxa de uso dos apartamentos de servidores passa por reajuste

Dentre os endereços estão residências na Octogonal, Asa Sul, Guará, Taguatinga, Cruzeiro, Asa Norte, Lago Sul e Sobradinho

Por meio do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (4), a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) autorizou o reajuste de 7.19% da taxa de uso dos apartamentos ocupados por servidores em diferentes Regiões Administrativas (RA’s) do Distrito Federal.

A decisão foi tomada com base na pauta de valores de terrenos e edificações do DF para efeito de lançamento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). A portaria entrou em vigor no dia 1º de abril.

A lista completa com o valor de cada taxa pode ser encontrada no DOU.