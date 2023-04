Huck se mostra a favor do Novo Ensino Médio e critica possível suspensão

O Novo Ensino Médio foi criado ainda no governo Temer, em 2017, e as mudanças começaram a ser colocadas em prática em 2022

Por meio de suas redes sociais, o apresentados Luciano Huck criticou a decisão do presidente Lula de pedir a suspensão do Novo Ensino Médio, pois o novo modelo de educação “deveria estar acima de diferenças ideológicas”.

O Novo Ensino Médio deveria estar acima de diferenças ideológicas. Mesmo c/ difícil implementação, não faz sentido retroceder à estaca zero. O esforço p/ oferecer uma escola mais atrativa p/ os alunos e conectada c/ as suas expectativas de vida e carreira deve ser permanente. — Luciano Huck (@LucianoHuck) April 3, 2023

O Novo Ensino Médio foi criado ainda no governo Temer, em 2017, e as mudanças começaram a ser colocadas em prática em 2022, com o primeiro ciclo previsto para ser encerrado em 2024. O objetivo era tentar tornar a etapa de ensino mais atrativa, ampliando a educação em tempo integral.

Dentre as principais mudanças do Novo Ensino Médio estão o aumento da carga horária dos estudantes, a adoção de uma base comum curricular e a escolha dos itinerários formativos por parte do aluno. Para os professores, as mudanças também são perceptíveis, já que eles deverão planejar e realizar as aulas de maneira integrada entre as diferentes áreas de conhecimento e disciplinas.

Será aberta uma consulta pública para avaliar e reestruturar o novo modelo, para ‘abrir diálogo’ com a sociedade civil e profissionais da educação.