Discussão entre vizinhas termina em agressões, mordida e puxões de cabelo em SP

Uma discussão entre duas vizinhas de um prédio localizado em Guarujá (SP) resultou em um conflito físico, com troca de agressões, mordida na mão e puxões de cabelo. Segundo relatos de uma das envolvidas, o desentendimento teve início após ela reclamar que a outra mulher estava levando um grande número de pessoas para a piscina do condomínio e causando barulho após o horário permitido.

Celia Souza, estudante de 49 anos e proprietária de um imóvel no prédio, situado no bairro Jardim Três Marias, há uma década, relatou que indicou um apartamento no andar superior para a outra mulher alugar, porém, ressaltou que nunca mantiveram uma amizade. Segundo ela, as duas se conheciam apenas por meio das redes sociais.

Celia afirmou que, após a mudança da vizinha, cerca de dois anos atrás, esta passou a frequentar a piscina do condomínio com muita frequência, o que gerou desconforto. “Eu fui reclamar que aqui não era clube e nem praia. Depois, eu pedi desculpas e ela não falou mais comigo. Ficou com raiva e começou a perturbar, fazendo barulho altas horas da noite e pela manhã”, relatou.

Diante da falta de comunicação entre ambas, a estudante optou por reclamar diretamente com a proprietária do apartamento da mulher, onde ela residia. Em resposta à reclamação, Celia alega que a vizinha foi até sua residência, mas não foi atendida.

Dias depois, a vizinha lavou as janelas do apartamento com água, causando vazamento no imóvel de Celia, que fica logo abaixo. A estudante, então, fez uma nova reclamação sobre as atitudes da vizinha, que, por sua vez, foi tirar satisfações com ela.

De acordo com o boletim de ocorrência, Celia informou às autoridades policiais que foi agredida com tapas, socos, puxões de cabelo e recebeu uma mordida na mão.

Em resposta, a Secretaria de Saúde (Sesau) de Guarujá informou que Celia foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Enseada com ferimentos no rosto e braços, como mostram as imagens acima, sendo medicada e liberada em seguida.