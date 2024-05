Tragédia no RS: governador pede cuidado com golpe do Pix ao doar

São Paulo, 06 – O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), fez um alerta para golpes do Pix em doações ao Estado. “Pessoal, atenção. No meio de tanta solidariedade, tem aproveitadores que usam da sensibilidade das pessoas para aplicar golpes. Isso é lamentável”, afirmou ele. “Na doação do Pix que a gente apresentou, de um canal seguro, é importante as pessoas saberem, naquela chave, quando for fazer a doação do Pix, ela é para o SOS Rio Grande do Sul e a instituição do destinatário é o Banrisul, o Banco do Estado. Se não aparecer isso na hora da doação, é porque é golpe.”

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul ajuizou ação cautelar para que duas empresas de mídia social impeçam ou removam perfis fakes que pediam dinheiro.

Até o momento, o Estado arrecadou R$ 38 milhões pela SOS Rio Grande do Sul. As doações são pelo Pix: CNPJ 92.958.800/0001-38. Em São Paulo, O Fundo Social (FUSSP) recebe doações entre 8h e 17h na Avenida Marechal Mário Guedes, 301, na capital. Também é possível entregar doações em qualquer um dos 241 Poupatempos.

Estadão Conteúdo