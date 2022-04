Colisão de veículos seguido de capotamento acontece em balão de entrada em Águas Claras

Nesta segunda- feira, o Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu a uma ocorrência de uma colisão entre um ônibus e um carro em Águas Claras

Por Mariana Haun

Na manhã desta segunda- feira, 4, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu a uma ocorrência de uma colisão entre um ônibus e um carro, que com o impacto sofreu um capotamento, no segundo balão de entrada de Águas Claras. O atendimento foi empenhado por duas viaturas e oito militares.

O ônibus, pertence a empresa Santo Antônio de Águas Linda – GO, e era conduzido por um senhor de 53 anos, que não sofreu nenhum ferimento. Os passageiros presentes no coletivo tambem não sofrerem nenhum tipo de ferimento.

O outro veiculo envolvido, foi um Renault Sandeiro prata, conduzido por um senhor de 41 anos. O homem foi atendido e levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), consciente e estável, apresentando escoriações leves e dores nos ombros.

Não se tem informações de como o acidente ocorreu.