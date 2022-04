Confira a programação semanal dos atendimentos intinerantes Neoenergia Brasília

Atualmente 10 Administrações Regionais têm posto com serviços técnicos e comerciais da distribuidora. Agência Móvel estará em Taguatinga e depois em Samambaia

A Neoenergia Brasília oferece postos intinerantes dentro de dez Regiões Administrativas neste início do mês de abril, com uma série de opções de atendimento. Nesta semana, de 5 a 8 de abril, das 9h às 17h, o serviço estará em Taguatinga, na CSE 02, e em Samambaia, no estacionamento do metrô.

O local oferece todos os serviços técnicos e comerciais da concessionária, como parcelamento de débitos, solicitação de danos elétricos, troca de titularidade, ligação nova, entre outros. Os clientes podem, também, buscar orientações de segurança, consumo consciente e regularização da energia elétrica.

Além do atendimento itinerante nas Administrações Regionais e da agência móvel, a Neoenergia Brasília oferece também outros seis pontos fixos de atendimento presencial, no Paranoá, em Planaltina, em São Sebastião, em Taguatinga, em Samambaia e no Lago Sul. Nesses locais também não há a necessidade de agendamento. Outra possibilidade são os sete postos do Na Hora. Nesses locais, o atendimento é feito com hora marcada.

O teleatendimento pode ser feito por meio do 116. Para isso, a Neoenergia se reforçou com mais de 56 colaboradores.

Postos de Atendimento – Administrações Regionais:

• Segunda-feira: um profissional da Neoenergia Brasília fica nas administrações regionais de Taguatinga, do Plano Piloto e de Santa Maria, sempre das 9h às 17h.

• Terça-feira: no mesmo horário, o atendimento é feito em Taguatinga, em Ceilândia e em Sobradinho I. Neste dia, a distribuidora oferece também um posto dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), das 9h às 17h.

• Quarta-feira: o atendimento acontece dentro das administrações regionais de Taguatinga e de Sobradinho II, das 9h às 17h.

• Quinta-feira: a distribuidora está na Cidade Estrutural e em Taguatinga, das 9h às 17h, e em Arniqueira, das 8h às 13h.

• ​Sexta-feira: o suporte fica no Jardim Botânico, em Brazlândia e em Taguatinga, das 9h às 17h, e em Arniqueira, novamente das 8h às 13h.

Agência Móvel – Semana de 05/04 a 08/04:

• Agência Móvel: Setor E Sul, CSE 02, próximo ao posto policial, na Vila Dimas, em Taguatinga, de terça-feira à quarta-feira, das 9h às 17h;

• Agência Móvel: estacionamento do metrô, Área Especial 120 – 122, em Samambaia Sul, de quinta-feira à sexta-feira, das 9h às 17h.