Carro pega fogo no meio da BR-020

Um carro pegou fogo na manhã desta segunda-feira (4), na BR 020 próximo ao condomínio RK, sentido Plano Piloto. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu a ocorrência com duas viaturas e oito militares.

A equipe de socorro encontrou o veículo em chamas as margens da via. Apesar do combate rápido, o automóvel teve a parte interna totalmente destruída. O condutor, um homem de 33 anos, não se feriu e afirmou que o incêndio iniciou no compartimento do motor.