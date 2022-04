CE: suspeito de abusar de mulher desacordada tira a própria vida

Nessa terça-feira, um suspeito de abusar sexualmente de uma mulher desacordada foi localizado e com a chegada das autoridades, se matou

Nessa terça-feira, 5, um suspeito de abusar sexualmente de uma mulher desacordada em Itaitinga, Ceará, foi localizado pela polícia e com a chegada das autoridades, o mesmo tirou a própria vida. O caso foi denunciado no dia 20 de março.

O crime foi registrado por câmeras de segurança e mostram a mulher deixada inconsciente por um grupo de pessoas na frente de um bar no bairro Ponta da Serra. Na sequência, um homem que dirigia uma moto se aproxima e, ao ver que a vítima não esboçava reação, comete o estupro.

As imagens foram exibidas em noticiários e rodaram as redes sociais, gerando revolta em todo o País.

Segundo a polícia, o suspeito pelo crime estava escondido em casa de familiares no município de Miraíma, onde foi localizado. Ainda de acordo com as autoridades, o homem não tinha antecedentes criminais.