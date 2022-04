Páscoa: Sagrado Mar e Taypá preparam pratos especiais para a data

Sob o comando do chef Marco Espinoza, dois dos restaurantes mais queridos da cidade prepararam opções especiais para a data

O Sagrado Mar, localizado na QI 17 do Lago Sul, vai celebrar a Semana Santa e a Páscoa com um prato exclusivo. De 11 a 17 de abril, no almoço e no jantar, a casa vai sugerir o Capelini com Polvo e Limão.

A opção estará disponível ao valor de R$ 95,00 (individual) ou R$ 185,00 (para duas pessoas).

Capellini – Sagrado Mar. Foto: Inove Aceleradora

Menu típico peruano

A tradição da Semana Santa Peruana será a atração gastronômica do Taypá, localizado na Qi 17 do Lago Sul, dos dias 11 a 17 de abril. O premiado chef Marco Espinoza preparou um menu exclusivo para celebrar a data. São sete etapas disponíveis no almoço e no jantar ao valor de R$ 190,00 por pessoa.

O menu começa com Causa de Salmão, seguido de Sanduíche de sardinha com pimenta peruana e Ceviche de frutos do mar com tortilha de milho. Entre os principais, Talharim com tomate e atum; Chupe de Camarões e Pescado a lo macho. De sobremesa, Copa de arroz doce com creme de leite ninho e crocante de chocolate branco.

Restaurante Taypá

Serviço

Sagrado Mar

SHIS QI 17, bloco G, sala 201 – Ed. Fashion Park – Lago Sul

(61) 3202-3256 ou (61) 99197-1287 (whatsapp)

Terça-feira a sábado, almoço e jantar – 12h às 15h30 e 19h às 00h. Domingo apenas almoço – 12h às 15h30

@sagradomarrestaurante

Taypá Sabores Del Peru

QI 17, Comercial, Bloco G, lojas 208/210 – Fashion Park – Lago Sul

Fone: 61 3248.0403 / 3364.0403

Horário de funcionamento: De segunda à sexta para almoço (das 12hs às 15hs) e jantar (de 19hs a 00h). Aos sábados: almoço (das 12hs às 16hs) e jantar (das 19hs à 01h). Domingos: para almoço a partir das 12hs. Fechado par jantar.

www.taypa.com.br