Agricultor é preso por estuprar as três filhas quando iam trabalhar com ele na roça em Roraima

Nesta quarta-feira, 13, um agricultor, de 49 anos, por estuprar as três filhas quando elas iam ajudá-lo no trabalho da roça, em Roraima. O caso foi descoberto em agosto de 2020 e ocorreu em Normandia, na região Norte do estado.

As vítimas têm 9, 12 e 16 anos. A mãe delas, que era esposa do agricultor, foi quem realizou a denúncia. Segundo a Polícia Civil, a mulher desconfiou do comportamento estranho e violento do marido, que fazia ameaças de morte tanto a ela como para as filhas.

Devido às ameaças e perfil violento do pai, as meninas tinham medo de contar sobre os abusos sexuais para a mãe. O exame de conjunção carnal confirmou os estupros, conforme a Civil.

A prisão preventiva do homem foi expedida pela Justiça e cumprida pelos agentes na Operação Hórus.

Inicialmente, a informação é de que o agricultor estava em casa, na comunidade do Banco, em Normandia, mas foi localizado em Boa Vista, no bairro Caranã. Ele não resistiu à prisão.

O homem foi levado à sede da Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter) e, após, passou por exame de integridade física no Instituto de Médico Legal, encaminhado no final para a Custódia da Polícia Civil. Participaram da ação policiais do Departamento de Operações Especiais (Dopes).