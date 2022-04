Guerra na Ucrânia deixa mais de 4,7 milhões de refugiados em 50 dias

O ACNUR registrou 4.736.471 refugiados nesta quinta-feira (14), 79.962 a mais do que a contagem do dia anterior

Mais de 4,7 milhões de refugiados ucranianos fugiram do país nos 50 dias desde o início da invasão ordenada pelo presidente russo, Vladimir Putin, em 24 de fevereiro, segundo dados do Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR).

A Europa não via uma onda de refugiados dessa magnitude desde a Segunda Guerra Mundial.

Cerca de 90% das pessoas que fugiram da Ucrânia são mulheres e crianças, já que as autoridades ucranianas não permitem que homens em idade de combater saiam do país.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), cerca de 215.000 não-ucranianos também fugiram do país, às vezes encontrando dificuldades para retornar aos seus países de origem.

A OIM estima que cerca de 7,1 milhões de pessoas foram deslocadas dentro de seu próprio país.

No total, a guerra obrigou 12 milhões de pessoas a fugir de suas casas, em um país que antes do conflito tinha 37 milhões de habitantes nos territórios controlados por Kiev, que exclui a península da Crimeia, anexada pela Rússia, e as áreas orientais controladas pelos separatistas pró-russos.

© Agence France-Presse