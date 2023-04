Salto alto: afinal, prejudica ou não a coluna?

Salto alto é sinônimo de elegância, beleza e vaidade para as mulheres, mas também pode trazer consequências sérias para o corpo

O salto alto é sinônimo de elegância, beleza e vaidade para as mulheres, mas também pode trazer consequências sérias para os tornozelos, joelho e principalmente para coluna.

De acordo com o ortopedista, Breno Frota, o uso excessivo do salto alto faz mal e provoca deformidades nos pés e alterações de postura que podem ser graves e necessitar de tratamento específico.“Isso ocorre porque o peso do corpo não é devidamente distribuído no pé e como há uma alteração no centro de gravidade do corpo, há tendência para jogar os ombros para trás e a cabeça para frente, e de aumentar a lordose lombar, alterando o posicionamento da coluna”, afirma.

Ainda segundo o médico, outra alteração causada pelo salto alto é a deformidade dos pés, conhecida como joanete e tambéma hiperlordose que muitas vezes é causada pela postura errada devido ao uso excessivo de salto alto.A literatura médica sugere que esse tipo de calçado seja usado no máximo três vezes na semana, por um período de até sete horas. O tamanho do salto também influência.

O ortopedista explica que os saltos que têm mais de 15 centímetros são considerados altos. “Saltos de 5 até 15 cm são considerados médio e abaixo de 5cm são baixos. Vale ressaltar que quanto mais plano o pé ficar em relação ao solo melhor a distribuição de carga do peso. Quanto mais grosso também for o salto melhor a absorção e distribuição de peso do corpo, por isso o modelo anabela é um dos mais recomendados”, reforça o médico.

Breno Frota, diz ainda, que as mulheres que trabalham ou usam sapato alto todos os dias devem fazer pequenas pausas durante o tempo de uso. “É importante retirar o sapato por alguns minutos e fazer alongamentos e movimentações com o pé e tornozelos. Ao dar essa “pausa”a coluna também é beneficiada pois ao sentar a musculatura das costas fica mais relaxada. É recomendável também que os sapatos de salto sejam alternados com outros calçados, como sandálias mais baixas e tênis”, finaliza o especialista.