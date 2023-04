Don Romano lança mini festival de vinhos

Até o dia 15 de maio, casa aposta em preços promocionais para três rótulos

O restaurante Don Romano (Asa Norte, Lago Sul e Águas Claras) está oferecendo uma oferta especial em uma seleção de vinhos. Até o dia 15 de maio, os clientes podem degustar rótulos de alta qualidade a preços acessíveis e com desconto de 20% na segunda garrafa.

Entre as opções, destaca-se o Luigi Bosca La Linda Malbec 2022, que normalmente custa R$ 169,50. Com a promoção, a segunda garrafa desse vinho icônico fica por apenas R$ 135,50. Outro destaque é o Las Mora Intis Chardonnay, com valor de R$ 78 na primeira garrafa. Com o desconto, a segunda sai por R$ 62,70. Para quem prefere um vinho tinto, o Terranoble Estate Reserve Cabernet Sauvignon é uma saborosa sugestão no valor de R$ 122. A segunda garrafa fica por R$ 98.

Para acompanhar, a casa conta com um cardápio com diversos pratos especiais com carnes, massas e risotos. Entre as sugestões, steak au poivre vert: escalope de filé salteado com molho cremoso de pimenta verde, arroz e purê (R$ 89 – individual); o fettuccine alla Cazzoli: massa ao creme de alho negro e camarões salteados na manteiga (R$ 71); e o trifolati: arroz arbóreo, mix de cogumelos, parmesão e manteiga (R$ 63).

Don Romano

Endereços: QI 11 do Lago Sul; CLN 209 Bloco D Loja 59 – Asa Norte; e Águas Claras (apenas delivery)

Horário de funcionamento: De segunda a domingo, das 11h30 às 23h

Telefones: (61) 3248-0078 (Lago Sul); 3546-1871 (Asa Norte); e 3435-4030 (Águas Claras)

Instagram: @donromanopizzaria