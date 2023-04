Uma superdica para se deslocar em Caldas Novas

Caldas Novas, localizada no estado de Goiás, é uma cidade conhecida mundialmente como um dos principais destinos turísticos do Brasil. São inúmeras atrações naturais, culturais e arquitetônicas que fazem da cidade um verdadeiro paraíso para seus visitantes.

Conhecida como a maior estância hidrotermal do mundo, Caldas Novas atrai turistas de todos os lugares em busca das águas quentes que chegam a temperaturas de até 50 graus. Além da hidroterapia, existe uma série de pontos turísticos imperdíveis na região. Confira!

Parque Estadual da Serra de Caldas Novas

O Parque Estadual da Serra de Caldas Novas é um dos principais pontos turísticos da cidade. A reserva ecológica conta com uma área de mais de 12 mil hectares e oferece trilhas, mirantes e belas paisagens, além de uma grande diversidade de fauna e flora típicas do cerrado.

Jardim Japonês

O Jardim Japonês é um verdadeiro oásis de tranquilidade em meio ao agito turístico da cidade. Com seu estilo oriental, o local conta com lagos, pontes, jardins e uma arquitetura exótica que encantam os visitantes.

Feira do Luar

A Feira do Luar acontece todas as noites na Praça Mestre Orlando, no centro da cidade. Com barracas que vendem artesanatos, comidas típicas e souvenirs, o local é uma ótima opção para quem quer experimentar a cultura local.

Igreja Matriz de Caldas Novas

A Igreja Matriz de Caldas Novas é um marco histórico da cidade, construída em 1907. De estilo neoclássico, a igreja é um belo exemplar da arquitetura religiosa brasileira e merece uma visita por sua beleza e importância cultural.

Monumento das Águas

O Monumento das Águas é uma grande estrutura em forma de taça, localizado na entrada da cidade. O monumento celebra a importância das águas termais para a cidade e a região, além de contar com uma bela iluminação noturna.

Ecoturismo e esportes radicais

Caldas Novas oferece várias opções de ecoturismo e esportes radicais, como trilhas em cachoeiras, rapel, tirolesa, entre outros. Os amantes de aventura podem aproveitar as paisagens naturais da região para exercitar o corpo e a mente numa troca de energia inigualável em comparação com outros ambientes.

Maior parque temático do Centro-Oeste

A Setland é um parque temático diferente de outros que existem na região. Há temas variados que vão entreter crianças, adolescentes, adultos e idosos. Atrações que retratam da Era do Gelo até o nosso futuro imaginário. O parque também conta com um restaurante que possui um cardápio bem convidativo para toda a família se deliciar.

O transporte na cidade

Caldas Novas já conta com alguns serviços de aplicativos móveis que possam facilitar a vida de turistas que preferem deixar seus veículos na garagem e sair sem se preocupar em dirigir, estacionar ou famosamente “perder a paz” no trânsito da cidade, em especial nas altas temporadas. Entretanto, o ainda não há tantos veículos à disposição, o que dá uma maior visibilidade ao antigo, bom e sempre eficiente serviço de transfer.

Segurança, comodidade e pontualidade. O serviço de transfer tem muitas vantagens em relação ao transporte comum de aplicativo porque oferece serviços que se encaixam melhor nos almejos dos turistas que frequentam a cidade. Buscar em aeroportos em cidades vizinhas (transfer Caldas Novas Goiânia, como exemplo), carros mais espaçosos e com opção de escolha do modelo, serviço de transporte de bagagens, guia de pontos turísticos, agendamento prévio e profissionais treinados para esse tipo de serviço.

No caso dos aplicativos de transportes, os clientes entram num tipo de roleta russa e passam a contar com a sorte para terem aos seus serviços um carro e um motorista adequado às suas necessidades. A prova disso é fazer uma rápida pesquisa no site do Reclame Aqui e observar as milhares de reclamações sem soluções feitas para esse tipo de serviço com passageiros comuns e turistas.

A ideia aqui não é menosprezar ou rebaixar os serviços de aplicativos, eles foram e são muito importantes para aumentar o fluxo de transporte coletivo e para baratear os serviços de taxis. Em muitas cidades do país vale mais a pena deixar o carro em casa e usar esse tipo de serviço. O intuito deste artigo é mostrar aos turistas que irão frequentar a cidade de Caldas Novas e Rio Quente que é muito mais vantajoso contratar um serviço de transfer, que atende tanto na região destas duas cidades quanto no transfer Goiânia Caldas Novas.

Os avanços tecnológicos nos meios de transporte estão cada vez mais evidentes e estão mal distribuídos pelo país. Os serviços de aplicativos na região ainda estão caminhando na região de Caldas Novas e parece que essa caminhada vai ser longa. O serviço de transfer já está bem estruturado na cidade há décadas e continua evoluindo rápido a cada ano que passa. Transfer Goiânia Rio Quente ou Brasília Caldas estão em alta ainda e, pelo visto, irão continuar assim por muito tempo. Mais opções de carros, corretivas para transportes de bagageiros sem danificar a carga, cadeirinhas variadas para crianças de todas as idades, aperitivos de bordo, veículos de apoio e serviço de transporte para passageiros de números acima do convencional em um veículo comum.

Não sabemos como serão os próximos serviços de transporte de turistas ao longo deste século, porém, até lá. O serviço de transfer é ainda a melhor opção para Caldas Novas, Rio Quente e região.