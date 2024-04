Encontro reúne amantes de carros neste domingo

Apaixonados por carros têm encontro marcado, neste domingo (14), no Boulevard Shopping Brasília. Até as 18h, o estacionamento coberto do centro de compras recebe o MidNight Racing Car Team, com exposição de modelos esportivos, concurso de automóveis modificados e atividades para toda família. O Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER) também participa com orientações para o público. A entrada é gratuita.

Durante a visita, os admiradores podem tirar fotos e trocar experiências com os expositores, e conferir de perto as supermáquinas e suas modificações. Ao total, 80 veículos participam da competição, que reúne diversos modelos e marcas como Subaru, Evo, 370z, Lancer, Camaro, BMW, 350z, Eclipse, entre outros. Os inscritos disputam nas categorias: race, stance, custom, preparados, clássicos, JDM e esportivos. O público também poderá acompanhar a premiação ao vivo.

Diversão para toda família

Crédito: divulgação

E para quem também adora curtir uma aventura, pode se divertir com o Kart Pedal, uma experiência imersiva para adultos e crianças que traz a emoção das corridas de kart para o evento. A estrutura é composta por uma pista com barreiras laterais infláveis para deixar a corrida mais segura e os veículos são bicicletas adaptadas, nas versões infantil e adulto, que podem comportar mais de uma pessoa. A participação é gratuita e por ordem de chegada.

Ação educativa

E com ação informativa, o Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER) participa do evento com palestras sobre educação no trânsito, atividades para crianças e simulação dos efeitos do álcool no organismo com óculos especiais. Haverá também distribuição de material educativo.