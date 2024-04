Aceleramos um Porsche 911 Carrera abastecido com gasolina sintética

Várias soluções para reduzir as emissões de gases poluentes vem surgindo no mundo todo. No setor de veículos, uma das que mais avançam é a eletrificação – já há montadoras com 100% da linha composta por carros a eletricidade. Porém, questões como falta de infraestrutura de recarga e baixa capacidade das baterias são alguns dos entraves dessa opção, que disputa a primazia com outras fontes de energia, como o hidrogênio, o brasileiro etanol derivado da cana-de-açúcar e, mais recentemente, a gasolina sintética. O novo combustível é uma das apostas da Porsche.

Chamado pela marca alemã de eFuel, a gasolina sintética é um produto feito a partir de água e dióxido de carbono. O processo, que utiliza energia eólica, permite, segundo a empresa, operação quase neutra em CO2 dos motores a gasolina, que não precisam de nenhum tipo de adaptação.

Isso porque o eFuel tem as mesmas propriedades do combustível de origem fóssil. Porém, é obtido por meio da eletrólise do hidrogênio com a adição de CO2. Desse modo, é totalmente neutro em carbono.

Seja como for, a Porsche informa que isso não compromete o desempenho do carro, tampouco afeta o consumo. Segundo a marca, o combustível sintético tem praticamente a mesma octanagem da gasolina do tipo premium. Além disso, é equivalente a europeia E10.

PRODUÇÃO NO CHILE

Para fabricá-la, são utilizadas energias solar e eólica. A produção fica na usina Haru Oni, que fica em Punta Arenas, no sul do Chile, e foi inaugurada no fim de 2022. De acordo com a marca, a localização da unidade é estratégica. Afinal, na região há vento forte durante quase todo o ano, o que permite o pleno funcionamento da usina eólica. Além disso, o processo de produção não utiliza água potável, mas dessalinizada.

Para viabilizar a oferta do combustível, a Porsche se associou à HIF Global LLC, holding que desenvolve projetos de instalações de produção de combustíveis sintéticos. A marca alemã investiu US$ 75 milhões na companhia, que lhe garantem 12,5% de participação na empresa sediada no Chile, que também tem unidades industriais nos Estados Unidos e Austrália.

“Os combustíveis sintéticos oferecem perspectivas interessantes em todos os setores, desde a indústria automotiva até aviação e transporte marítimo”, explica Michael Steiner, membro do conselho executivo de pesquisa e desenvolvimento da Porsche AG.

Pioneira em combustíveis sintéticos, a Porsche quer impulsionar a tecnologia e expandir a oferta para todo o planeta. Inicialmente, seu uso é restrito ao Chile, em projetos ligados ao automobilismo. Durante a apresentação do produto, no entanto, a marca informou que pretende lançar o eFuel comercialmente em até dois anos.

Embora não tenha revelado detalhes, a Porsche informa que o preço será equivalente ao da gasolina do tipo premium. Porém, com o aumento da oferta a meta é reduzir o custo e chegar a valores parecidos com os da gasolina comum.

NA PRÁTICA

Para entender como o combustível sintético funciona na prática, avaliamos vários modelos da Porsche abastecidos com e-Fuel. No total, percorremos mais de 50 km entre a capital paulista e a cidade de Mairiporã, na região norte de São Paulo, a bordo de um 911 Carrera Turbo abastecido (na nossa presença) com o eFuel.

O comportamento do esportivo com gasolina sintética foi igual ao do carro abastecido com o derivado de petróleo. Isso inclui o ronco do motor 3.0 boxer biturbo de seis cilindros e 385 cv de potência.

Graças também aos ótimos 45,9 mkgf de torque, disponíveis a partir das 1.950 rpm, as respostas são para lá de empolgantes. Aliás, vale lembrar que essa versão pode acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 4 segundos, de acordo com informações da marca.

No trajeto misto, com trânsito intenso e pesado, o consumo ficou em torno dos 10 km por litro de gasolina. Ou seja, números equivalentes aos obtidos com uso do derivado de petróleo do tipo premium. Porém, com a grande vantagem de não haver emissão de CO2.

META AMBICIOSA

Para essa ação, a Porsche importou 500 litros do combustível. Aliás, segundo a marca a meta é produzir 550 milhões de litros do novo combustível por ano já em 2027 e continuar ampliando a oferta. Afinal, a empresa informa que atualmente há cerca de 1,3 bilhão de carros com motores a combustão no planeta.

Portanto, o potencial de mercado é enorme. De acordo com a Porsche, como o aumento da oferta e a redução do custo de produção, trata-se apenas de questão de tempo.

Números animadores

10 km/l

Foi o consumo obtido com um Porsche 911 Carrera Turbo abastecido com o combustível sintético;

550 milhões

É a meta de produção anual, em litros, de e-Fuel, que deve ser alcançada em 2027, segundo a Porsche.

Estadão Conteúdo