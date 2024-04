Nova Chevrolet S10 2025 chega com preços da linha antiga

Completamente renovada, a Chevrolet S10 2025 já está disponível por meio de um programa de pré-venda. Inicialmente, a picape média é oferecida em três versões, todas com cabine dupla, e sem aumento de preço em relação ao modelo anterior. A Z71, a mais em conta desse grupo, parte de R$ 281.900. A LTZ sai a R$ 292.800 e a High Country, a R$ 302.900.

Segundo a marca, nessas versões a nova S10 2025 traz o mesmo motor 2.8 turbodiesel de quatro-cilindros da linha antiga, mas com 207 cv de potência e 52 mkgf de torque. Ou seja, são 7 cv e 1 mkgf a mais, respectivamente. Além disso, agora o câmbio automático tem oito marchas – eram seis.

Segundo a fabricante, a picape também recebeu atualizações nas suspensões, que foram retrabalhadas e ganharam novos amortecedores, entre outros itens. Além disso, as bitolas foram aumentadas e a coluna de direção agora é telescópica. O conjunto de rodas e pneus também é novo.

Outro destaque, de acordo com a marca, é a redução do nível de ruído na cabine. Para isso, foram instaladas novas placas isolantes em partes como portas, colunas, teto e parede corta-fogo, por exemplo.

No motor, há um novo sistema de gerenciamento eletrônico, que altera parâmetros de calibração, conforme a situação. De acordo com dados da marca, houve melhoria nos números de desempenho.

Ou seja: agora, a picape média feita em São José dos Campos (SP) pode acelerar de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos. Portanto, ficou 1 segundo mais rápida. Já a redução de consumo de diesel chega a 13%. Portanto, a S10 roda até 11,4 km na estrada e 9,5 km na cidade com um litro de diesel.

NOVAS VERSÕES

A linha 2025 também está mais enxuta. Ao menos por ora, saem de cena as versões LT e Midnight. A antiga LS foi rebatizada de WT (Work Truck) e será lançada em breve, assim como opções com cabine simples, que já foram flagradas rodando em testes na grande São Paulo.

Os interessados nas três versões disponíveis nessa primeira fase de vendas devem pagar um sinal no valor de R$ 8 mil. Conforme a marca, os primeiros compradores levarão grátis o protetor de caçamba e divisórias para acomodar carga.

Aliás, a S10 2025 ganhou um bom reforço no pacote de equipamentos. Entre os destaques estão o novo painel digital, de 8 polegadas, e a central multimídia com tela de 11″, iguais às da nova Chevrolet Spin.

Além disso, há seis air bags, partida do motor por botão, travamento e abertura das portas sem uso de chave (por aproximação), faróis full-LEDs e rodas de liga leve de 18″. A versão LTZ acrescenta alerta de saída involuntária de faixa e de risco de colisão frontal, ar-condicionado digital, banco do motorista com ajustes elétrico, frenagem automática de emergência e carregador de celular sem fio.

Também é possível dar partida no motor a distância. Isso permite acionar o ar-condicionado antes de entrar e deixar o ambiente mais agradável.

Estadão Conteúdo