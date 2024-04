SUV a hidrogênio, Hyundai Nexo está exposto no Brasil

A Hyundai trouxe, pela primeira vez ao Brasil, o Nexo, SUV sul-coreano a hidrogênio. O carro foi exposto pela marca durante o Seminário Internacional de Hidrogênio Renovável, em Piracicaba (SP), onde fica a sua fábrica no País, encerrado ontem. O modelo, com 4,67 metros de comprimento e 1,86 m de largura, tem dimensões parecidas com as do Caoa Chery Tiggo 8. Seu motor elétrico gera 183 cv e a autonomia é de 660 km.

PULSE E FASTBACK MAIS CAROS

A Fiat reajustou os preços da maioria das versões dos SUVs compactos Pulse e Fastback em até R$ 1 mil. Ou seja, das seis do Pulse, apenas uma escapou do aumento, enquanto no caso do Fastback somente as opções de entrada e de topo não tiveram os preços reajustados.

Com isso, o Pulse Drive com motor 1.3 e câmbio manual agora tem preço sugerido a partir de R$ 103.990. Já a S-Design 1.3, com câmbio CVT, passou a ter tabela inicial de R$ 116.990. A Impetus agora é tabelada a R$ 132.990 e a esportiva Abarth tem preço começando em R$ 150.990.

No caso do Fastback, as configurações Audace e Impetus partem de, respectivamente, R$ 143.990 e R$ 153.990 após o aumento na tabela de preços.

JEEP USADO COM GARANTIA

Quem planeja comprar um Jeep usado, seja um Renegade, Compass ou Commander, pode ganhar uma forcinha para fechar negócio. Na tentativa de aumentar o valor de revenda de seus produtos, a marca dará garantia estendida aos modelos usados vendidos em sua rede de concessionárias. A ação é válida para todos os Jeep nacionais que retornarem às autorizadas.

Em comunicado enviado aos concessionários na semana passada, a marca informa que a garantia será de um ano, independentemente da quilometragem e do ano do carro. Entretanto, a condição é que a garantia de fábrica não tenha mais validade, ou tenha sido perdida.

RAV4 HÍBRIDO PLUG-IN

O primeiro híbrido plug-in da Toyota no Brasil chega na forma do SUV RAV4 PHEV. Até então, a marca oferecia apenas as versões híbridas de carros como Corolla (sedã) e Corolla Cross (SUV). Já o RAV4 chega na versão XSE Plug-in Hybrid – o modelo já estava disponível nos mercados americano e europeu, e, no Brasil, tem preço sugerido de R$ 399.990.

Ainda sem motor flexível, o RAV4 PHEV funciona de maneira diferente dos demais híbridos da Toyota, já que pode ter as baterias recarregadas em tomadas. Assim, isso representa uma novidade no portfólio da marca no País. Além do motor 2.5 a gasolina aspirado, que gera 185 cv e 22,3 mkgf, há dois elétricos no eixo da frente (182 cv) e traseiro (54 cv). Segundo a marca japonesa, a potência combinada é de 306 cv.