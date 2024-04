Mitsubishi vai produzir nova picape e SUV no País

Com novos produtos planejados para o mercado brasileiro, a Mitsubishi anunciou um investimento de R$ 4 bilhões em sua fábrica de Catalão (GO). Segundo a empresa, o valor será aplicado até 2032 para modernizar a linha de produção.

Como resultado, pelo menos dois novos modelos devem ser feitos na planta goiana: a sexta geração da picape L200 Triton e o XForce, que será o SUV de entrada da marca. O carro inédito substitui o Outlander Sport (antigo ASX), que saiu de linha no início deste ano.

Além disso, a empresa promete desenvolver novas tecnologias híbridas e flex na unidade brasileira. O Outlander PHEV, por exemplo, já foi confirmado para o Brasil, a princípio como importado. Mas, com o anúncio, pode se tornar um dos carros com produção local.

Revelada em julho de 2023, a sexta geração da L200 Triton deve estrear no mercado brasileiro em 2025. Com plataforma compartilhada com a Nissan Frontier, a nova picape cresceu. Agora, tem 5,36 metros de comprimento, 1,93 m de largura, 1,81 m de altura, e 3,13 m de distância entre os eixos.

O desenho é totalmente novo, com a grade dianteira dividida em três seções e contornos com apliques em forma de “C’ na altura dos faróis. Na traseira, há menos alterações – as lanternas foram redesenhadas.

A cabine também traz novidades. Há tela maior e equipamentos como ACC, assistente de permanência em faixa de rolagem, sensor de ponto cego e sete air bags, entre outros itens.

Na parte mecânica, o motor 2.4 turbodiesel foi mantido, mas com atualizações. Em outros mercados, há versões com potências entre 149 cv e 214 cv. Por sua vez, o torque máximo vai de 33,6 mkgf a 47,9 mkgf. A configuração mais forte deve equipar a nova L200 brasileira.

Portanto, são 24 cv e 4 mkgf a mais que no modelo vendido atualmente no País. O câmbio poderá ser manual ou automático, ambos de seis marchas, e a tração será 4×4, com reduzida.

SUV INÉDITO

Menor que o Eclipse Cross, o XForce será o SUV de entrada da Mitsubishi. O modelo tem 4,39 metros de comprimento, 1,81 m de largura, 1,66 m de altura e 2,65 m de entre-eixos. Já a altura em relação ao solo é de 22 centímetros.

Ainda não há informações sobre a mecânica do SUV que virá ao País. Em mercados da Ásia, o trem de força inclui motor 1.5 a gasolina de 106 cv e 14,4 mkgf e câmbio automático do tipo CVT, de relações variáveis.

O visual remete ao do conceito XFC, com faróis e lanternas em formato de “T”, além de grade dianteira com elementos tridimensionais. Na cabine, a tela do painel de instrumentos tem 8″ e a do multimídia, 12,3″.

Entre os equipamentos, há carregador de celular por indução, entradas USB e USB-C, sistema de som da Yamaha com oito alto-falantes e ar-condicionado digital de duas zonas. Há, ainda, vários sistemas de assistência ao motorista.

Estadão Conteúdo